Τι προβλέπει το Νομοσχέδιο για την επιλογή διοικήσεων σε φορείς του Δημοσίου - Τα βασικά σημεία σε ένα βίντεο

Βίντεο διάρκειας ενός λεπτού με τα βασικά σημεία του Νομοσχεδίου που κατατέθηκε από τη Νίκη Κεραμέως στη Βουλή για την επιλογή διοικήσεων σε φορείς του Δημοσίου, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εσωτερικών.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

