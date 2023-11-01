Ανδρουλάκης: Θέλετε το κράτος λάφυρο στα χέρια σας – Κριτική για τη στάση της Ελλάδας στον ΟΗΕ

Τέσσερις προτάσεις για τη λειτουργία του κράτους κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της συζήτησης στη Βουλή του νομοσχεδίου με τίτλο «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα»Τ. Λαμβάνοντας τον λόγο μετά τον πρωθυπουργό, τον οποίο επέκρινε ότι θέλει «το κράτος λάφυρο στα χέρια σας για να μετατρέπετε τις θέσεις ευθύνης σε αντίδωρο πολιτικής συναλλαγής και τη γραφειοκρατία σε εργασιακή ύλη για ρουσφέτια» κατέθεσε « τέσσερις βασικές προτάσεις, που είναι η αναγκαία πυξίδα του ελληνικού κράτους:

-Διαφάνεια: Όλες οι αποφάσεις στη Διαύγεια

-Αξιοκρατία: Καμία πρόσληψη στο Δημόσιο εκτός ΑΣΕΠ.

-Αποκομματικοποίηση του κράτους και επιλογή Διοικητών Οργανισμών και Νοσοκομείων με διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό και 5ετή θητεία, και

-Ενίσχυση των ανεξάρτητων αρχών»

Αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών, η οποία, όπως είπε, δεν ήταν ανθρώπινο λάθος αλλά βαρύτατη θεσμική αποτυχία, προανήγγειλε ότι τα επόμενα 24ωρα, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, θα καταθέσει αίτημα σύστασης προανακριτικής επιτροπής στη βάση της δικογραφίας του Ευρωπαίου Εισαγγελέα για να διερευνηθούν οι όποιες ποινικές ευθύνες των αρμόδιων υπουργών που παρέπεμψαν τη σύμβαση 717 στις καλένδες. Οι πολίτες οφείλουν να ξέρουν. Έχουμε χρέος απέναντι στα θύματα και τις οικογένειες τους να πληρώσουν όσοι έχουν ευθύνες για αυτήν την τραγωδία, είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Μιλώντας για το θέμα των υποκλοπών είπε ότι πρώην μέλη και στελέχη της ΑΔΑΕ αντικαταστάθηκαν κυριολεκτικά εν μία νυκτί και απειλούνται με δίωξη διότι απλώς έκαναν τη δουλειά τους. Απευθυνόμενος μάλιστα στον αρχηγό της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο τον ρώτησε για το «ποια ήταν τα κίνητρά του»: «Γιατί τα κάνατε πλακάκια με τον κ. Μητσοτάκη, μία ημέρα πριν η Ανεξάρτητη αρχή αποφασίσει επί της επιβολής προστίμου στην ΕΥΠ γιατί δεν συνεργάστηκε και δεν έδωσε στοιχεία; Έγκυρα μέσα ενημέρωσης -όπως το Βήμα- έγραψαν για το επικείμενο πρόστιμο στην ΕΥΠ. Δεν τα διαβάσατε πριν συμφωνήσετε με τη Νέα Δημοκρατία; Αφήστε τώρα τις κηραλοιφές, τις επιστολές του Ιησού, τα εμβόλια και απολογηθείτε", είπε ο κ. Ανδρουλάκης στον κ. Βελόπουλο. Όσο για τον υπουργό Δικαιοσύνης, είπε ότι «ο κύριος Φλωρίδης περίμενε ξάγρυπνος για να υπογράψει την αντικατάσταση των μελών της ΑΔΑΕ και να βγει χαράματα το ΦΕΚ. Στις 3 το πρωί. Αυπνίες είχατε; Τί αποδεικνύουν όλα αυτά; Την αγωνία σας. Την ενοχή σας [..] Σταθερά απομακρύνετε την Ελλάδα από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, από τις ευρωπαϊκές αξίες. Όλα τα θυσιάζετε στον βωμό της εξουσίας» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Καθημερινά δημοσιεύονται αποκαλύψεις ότι, αυτό που μετ' επιτάσεως αρνιόταν η κυβέρνηση, ότι δηλαδή υπάρχει ένα κοινό κέντρο παρακολουθήσεων predator - ΕΥΠ, είναι αλήθεια. Μάλιστα μάθαμε πως η κυρία Βλάχου, η Εισαγγελέας της ΕΥΠ που υπέγραφε περί εθνικών κινδύνων, και θα παρακολουθούσε ως και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είχε επίσης στοχοποιηθεί με το Predator. Ας έρθει να μας μιλήσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να δούμε ποιοι είναι οι εκβιαστές και ποιοι οι εκβιαζόμενοι» είπε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Ρώτησε επίσης τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Αποδέχεστε τις αθλιότητες του κ. Βαξεβάνη, που μας κάνει και νομικά μαθήματα προσπαθώντας να δημιουργήσει σύγχυση στην κοινή γνώμη, υιοθετώντας τις αθλιότητες περί Κίνας;

Ο κ. Ανδρουλάκης έκλεισε την ομιλία του με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Όπως είπε, «η καταδίκη της τρομοκρατικής δράσης της Χαμάς οφείλει να είναι ανεπιφύλακτη» καθώς «αυτές οι πρακτικές δεν είναι απλώς καταδικαστέες. Είναι ξένες προς την ανθρώπινη φύση. Οφείλουμε καθολικά να περιφρουρήσουμε τις ανθρώπινες αξίες, την προστασία των αμάχων και των παιδιών. Ο ανθρωπισμός δεν μπορεί να τίθεται υπό αίρεση ούτε υπό την επιφύλαξη γεωπολιτικών υπολογισμών».

Ακολούθως άσκησε κριτική στην κυβέρνηση διότι «δυστυχώς, η χώρα μας απείχε από το ψήφισμα του ΟΗΕ για άμεση ανθρωπιστική εκεχειρία στην περιοχή, σε αντίθεση προς την πλειοψηφία των κρατών - μελών, ανάμεσα στα οποία η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, το Βέλγιο κ.α.»

Υπενθύμισε μάλιστα ότι «το ΠΑΣΟΚ ίδρυσε μία σταθερή σχέση με τον αραβικό κόσμο, με τις ιστορικές πρωτοβουλίες του ιδρυτή μας Ανδρέα Παπανδρέου μαζί με τον Παλαιστίνιο ηγέτη, Γιάσερ Αραφάτ. Πετύχαμε να γίνει η Ελλάδα συνώνυμο αρχών και αξιών, πράγμα που αναγνωρίζεται ακόμα και σήμερα. Αυτό όμως δεν εμπόδισε την παράταξή μας να ξεκινήσει στρατηγική σχέση και με το Ισραήλ, με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου. Μια συμμαχία που θεωρούμε πως πρέπει να υπάρχει προς όφελος της χώρας, σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή όπως είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Αυτή η σχέση όμως τουλάχιστον για εμάς, δεν δικαιολογείται να μπει στο ζύγι σχετικά με την αντιμετώπιση των αμάχων και τα όσα διαπράττει στο Ισραήλ. Αυτό θα έπρεπε να έχει κάνει και η ελληνική κυβέρνηση. Ο πόλεμος πρέπει πάντοτε να έχει κάποιους στοιχειώδεις κανόνες» παρατήρησε ο κ. Ανδρουλάκης και συνέχισε: «Προφανώς ένα κράτος έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα. 'Αλλο όμως αυτό και άλλο η εκδίκηση ή η εξόντωση». Αναρωτήθηκε, δε, «Στις πόσες χιλιάδες χαμένες ζωές αθώων αμάχων ενεργοποιούνται τα αντανακλαστικά για την υπερψήφιση της ανθρωπιστικής εκεχειρίας;».

Τέλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είπε ότι απαιτείται σεβασμός των αποφάσεων του ΟΗΕ και προώθηση της λύσης των δύο κρατών στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού κράτους την ανατολική Ιερουσαλήμ." Όχι ακραίες δυνάμεις να σπρώχνουν σε αδιέξοδο το Παλαιστινιακό, οδηγώντας τη Μέση Ανατολή στον όλεθρο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.