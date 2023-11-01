Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», πραγματοποίησε το πρωί της Τετάρτης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος συναντήθηκε με τη διοίκηση του νοσοκομείου και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εργαζόμενους στους χώρους του νοσοκομείου, καθώς και με συγγενείς ασθενών.

Στη συνάντηση με τη διοίκηση συμμετείχε και η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη.

«Να σου κάνω μια ερώτηση, μη με παρεξηγήσεις. Είσαι Αριστερός;».

Ο απλός, καθημερινός κόσμος ποτέ δε θέτει ένα ερώτημα με κακή πρόθεση. Είμαι εδώ για όλες τις απαντήσεις. Με καρδιά και με ιδεολογία μαζί. pic.twitter.com/3IfWVdvKhc — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) November 1, 2023

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, δήλωσε: «Χωρίς αστερίσκους, χωρίς κανέναν ενδοιασμό, είμαστε με το ΕΣΥ, με τους εργαζόμενους, έτσι ώστε να έχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας, τις απολαβές που τους αξίζουν και επιτέλους για να στελεχωθεί το ΕΣΥ όπως πρέπει. Επιτέλους, η κυβέρνηση να κάνει τις προκηρύξεις που χρειάζονται. Επίσης, από τον νόμο που συζητάμε τώρα, να βγάλει τον έλεγχο του υπουργού από τη διοίκηση των νοσοκομείων. Η παλαιοκομματική λογική πρέπει να φύγει από την Ελλάδα. Μιλάμε για την υγεία του Έλληνα πολίτη κι αυτή δεν πρέπει να έχει κομματικό «χρώμα». Ας αφήσουμε αυτό τον ρόλο στο ΑΣΕΠ. Εκεί πρέπει να παίρνονται οι αποφάσεις για τις διοικήσεις. Είμαστε εδώ με όλο το προσωπικό, είμαστε δίπλα τους όπως λέω, και το εννοώ, όχι εκατό τοις εκατό, αλλά χίλια τοις εκατό σε κάθε βήμα από εδώ και πέρα».

