Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος με ανάρτησή του, λέγοντας πως η κυβέρνηση ετοιμάζεται να στείλει τα ΜΑΤ στους αγρότες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

«Η αγροτιά δεν είναι εχθρός. Εχθρός της Ελλάδας είναι η πολιτική που εγκαταλείπει τον πρωτογενή τομέα, την ύπαιθρο και τους ανθρώπους της», σημειώνει ο κ. Φάμελλος.

Αναλυτικά η ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ:

«Μετά από 40 ημέρες κινητοποιήσεων των αγροτών για την επιβίωση της ελληνικής υπαίθρου, η κυβέρνηση της διαφθοράς, του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Τεμπών και των υποκλοπών, ετοιμάζεται να τους στείλει τα ΜΑΤ.

Ενώ θα μπορούσε να αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις που θα σταματούσαν το μπλακ άουτ των εθνικών οδών και θα στήριζαν τον ελληνικό πρωτογενή τομέα, επέλεξε μέχρι και χθες τις γενικότητες και τις υπεκφυγές και πλέον στρέφεται στον αυταρχισμό.

Όλα όμως στην πολιτική είναι θέμα προτεραιοτήτων. Για τον κ. Μητσοτάκη προτεραιότητα είναι η ακρίβεια, τα κέρδη στο ρεύμα και τα καύσιμα, το ξεπούλημα της αγροτικής γης, οι Φραπέδες, οι Χασάπηδες και γενικά οι γαλάζιες ακρίδες.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν λύνει τα προβλήματα των αγροτών, διότι έχει άλλες προτεραιότητες. Και τώρα προσπαθεί να αποφύγει τη συνάντηση μαζί τους με γελοίες δικαιολογίες.

Και όμως υπάρχει λύση.

Για τον λόγο αυτόν, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσε τη Δευτέρα 7 προτάσεις ώστε να ανοίξουν οι δρόμοι και να γίνει ουσιαστικός διάλογος.

Επτά λεπτά την kWh για το αγροτικό ρεύμα, αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, ξεκάθαρη απόρριψη της συμφωνίας Mercosur, πλήρης αποζημίωση του απωλεσθέντος ζωικού κεφαλαίου από την ευλογιά, αποζημίωση εισοδήματος των κτηνοτρόφων και επιστροφή στους τίμιους αγρότες των καταχρασθέντων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και να σταματήσουν όλα τα μέτρα κατάσχεσης και διοικητικών μέτρων για οφειλές αγροτών.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί πλέον να εξαπατήσει κανέναν με εκβιασμούς κοινωνικού αυτοματισμού.

Η αγροτιά δεν είναι εχθρός. Εχθρός της Ελλάδας είναι η πολιτική που εγκαταλείπει τον πρωτογενή τομέα, την ύπαιθρο και τους ανθρώπους της.

Για αυτό πρέπει να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση. Και μία προοδευτική κυβέρνηση να κάνει πράξη την Προοδευτική Ελλάδα».



