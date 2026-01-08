Ξεκίνησαν οι αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό από το «κυοφορούμενο» κόμμα Καρυστιανού

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η Μαρία Καρυστιανού ανοίγει το βήμα της για τη δημιουργία νέου κόμματος και στο πολιτικό σκηνικό έχει ήδη προκληθεί αρκετή αναταραχή. Οι μετρήσεις του Δεκεμβρίου την έδειξαν να κατέχει ένα δυνητικό ποσοστό που έφτασε σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και το 30% και φαίνεται πως αυτό ήταν το «σήμα» που πήρε για να επιταχύνει πιο πολύ τις εξελίξεις.

Παρά τα περισσότερα στοιχεία που έδωσε στην τελευταία συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra δεν είναι σαφή ούτε η μορφή που θα έχει το νέο εγχείρημα, ούτε ο ρόλος που θα κατέχει η ίδια, αλλά και ο ακριβής χρόνος που θα επιλέξει να προχωρήσει.

Κομβικές φαίνεται να είναι δυο ημερομηνίες: η 28η Φεβρουαρίου, η τρίτη επέτειος, δηλαδή του τραγικού δυστυχήματος, αλλά και η λήξη της θητείας της ως προέδρου του συλλόγου των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών τον Μάρτιο.

Η Μαρία Καρυστιανού έχει ήδη αρχίσει να αντιμετωπίζεται από τα κόμματα περισσότερο ως πολιτικός και λιγότερο ως η «μητέρα των Τεμπών». Αυτό έδειξαν εκπρόσωποι όλων των δυνάμεων όταν κλήθηκαν να σχολιάσουν την πρωτοβουλία της. Ήδη στον ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν τη «ζημιά» που προκλήθηκε από το πολιτικό «φλερτ» που έχει μαζί της ο Νικόλας Φαραντούρης το τελευταίο διάστημα και οδήγησε στη διαγραφή του. Στην Κουμουνδούρου «κλυδωνίζονται» μεταξύ κόμμα Τσίπρα και κόμμα Καρυστιανού και μετά τις χθεσινές εξελίξεις η ευρωομάδα έχει μείνει μισή. Είχε προηγηθεί και η διαγραφή του Νίκου Παππά.

Η στελέχωση του κινήματος φαίνεται πως θα είναι το επόμενο βήμα και όλοι θα έχουν στραμμένα τα βλέμματα στα νέα πρόσωπα και τις ιδέες που θα κομίζουν. Θα υπάρχει ξεκάθαρη τοποθέτηση της πρωτοβουλίας στο υπάρχον γεωγραφικό πολιτικό φάσμα; Από το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα διαμηνύουν πως δεν θα παρασυρθούν από άλλες πρωτοβουλίες ακολουθώντας αυστηρά τους δικούς τους σχεδιασμούς. Ο πρώην πρωθυπουργός, άλλωστε δεν έχει ανοίξει όλα του τα χαρτιά για το πως θα κινηθεί. Αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα ο επόμενος σταθμός που θα είναι η Θεσσαλονίκη στα μέσα του μήνα.

Στο ΠΑΣΟΚ δεν δείχνουν να ανησυχούν πως μπορεί να τους επηρεάσει ο νέος φορέας που θα συγκροτήσει η Μαρία Καρυστιανού. Περισσότερο έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στο πως θα κινηθεί ο Αλέξης Τσίπρας με τη «μάχη» της δεύτερης θέσης να είναι ανοιχτή. Για αυτήν προετοιμάζεται άλλωστε και η πρόεδρος του συλλόγου των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών. Κόμματα όπως η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας με έντονα αντικυβερνητικά και αντισυστημικά χαρακτηριστικά, χωρίς τον «μουτζούρη» της εξουσίας, αποτελούν το κοινό που επιθυμεί να προσεγγίσει η Μαρία Καρυστιανού, εκτός από τους αναποφάσιστους και τους νέους.

Θα επηρεάσει η πρωτοβουλία της την κυβερνητική παράταξη;Υπάρχουν αποσυσπειρωμένοι απογοητευμένοι γαλάζιοι ψηφοφόροι που περιμένουν στη «γκρίζα ζώνη» να δουν πως θα κινηθούν. Και θα έχουν, πλέον, όπως όλα δείχνουν μια ακόμα επιλογή από τη στιγμή που έχουν αποφασίσει να γυρίσουν οριστικά την πλάτη στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη Νέα Δημοκρατία, ωστόσο στελέχη εκτιμούν πως ο περαιτέρω κατακερματισμός της αντιπολίτευσης θα προσδώσει νέα χαρακτηριστικά στις επόμενες κάλπες. Τέσσερα ή ακόμα και πέντε μικρά κόμματα στη ζώνη περίξ του 10%-12% χωρίς καμία προοπτική κυβερνησιμότητας θα δώσουν ένα επιπλέον «όπλο» στη φαρέτρα του πρωθυπουργού ενισχύοντας το αφήγημα περί σταθερότητας.

Πηγή: skai.gr

