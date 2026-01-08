Με μπαράζ αποκλεισμών απαντούν οι αγρότες στα μέτρα της κυβέρνησης

Κλιμακώνουν από σήμερα τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, προχωρώντας σε πολύωρους αποκλεισμούς στο οδικό δίκτυο, μετά και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης.

Οι αγρότες των μπλόκων της Στερεάς Ελλάδας εκφράζουν έντονα την απογοήτευσή τους από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, επισημαίνοντας ότι τα αιτήματά τους δεν ικανοποιούνται και πως, υπό τις παρούσες συνθήκες, «η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποτελεί μονόδρομο».

Όπως δηλώνουν, είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένοι με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής συντονιστικής επιτροπής των μπλόκων, που συνεδρίασε στα Μάλγαρα και αποφάσισε κλιμάκωση έως την Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, στις 11:00 προγραμματίζεται αποκλεισμός των σηράγγων στην κοιλάδα των Τεμπών, με τη συμμετοχή τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων. Προηγουμένως θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση των αγροτών στις 10:00 το πρωί στο μπλόκο, από όπου θα κινηθούν οργανωμένα προς το σημείο. Οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν έχουν μείνει ικανοποιημένοι από τις κυβερνητικές εξαγγελίες που ανακοινώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης, αναφέροντας ότι αυτές δεν καλύπτουν τα αιτήματα που έχουν θέσει στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Παράλληλα συνεχίζουν τις δράσεις τους, στο πλαίσιο του πανελλαδικού συντονισμού των μπλόκων, δηλώνοντας ότι θα επανεξετάσουν τη στάση τους μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες των επόμενων ημερών.

Στα μπλόκα παραμένουν και οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων, στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι αποφάσισαν, μετά τις συνελεύσεις τους, να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι αγρότες της Καρδίτσας θα κατευθυνθούν με τρακτέρ στον Μπράλο και οι αγρότες των Τρικάλων στο Μουργκάνι. Όπως τονίζουν, δεν ικανοποιήθηκαν από τις κυβερνητικές εξαγγελίες και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις στο πλαίσιο των αιτημάτων που υπέβαλαν, ενώ δηλώνουν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Στο μπλόκο του Μπράλου, στη Λαμία, οι αγρότες αποφάσισαν 48ωρο αποκλεισμό, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Πανελλαδικού συντονιστικού. Αν και δεν ανακοινώθηκε συγκεκριμένη ώρα έναρξης των αποκλεισμών, ζητήθηκε συγκέντρωση όλων των αγροτών του μπλόκου από τις 9:00 το πρωί. Οι ίδιοι χαρακτηρίζουν τον Μπράλο ως ένα από τα πλέον κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου και, σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στα Μάλγαρα, αναμένουν ενισχύσεις από το μπλόκο της Καρδίτσας, καθώς και από αγρότες της Αταλάντης και του Δομοκού. Στόχος τους είναι το κλείσιμο όλων των παραδρόμων, ενώ δεν αποκλείουν ακόμη και τον πλήρη αποκλεισμό του οδικού δικτύου πριν από το μεσημέρι της σημερινής ημέρας.

Επίσης, οι αγρότες στο μπλόκο του Κάστρου, προχωρούν από τις 9 το πρωί σε τετραήμερο αποκλεισμό της εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας καθώς και σε όλους τους παρακαμπτήριους.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η απόφαση των αγροτών στο μπλόκο της Θήβας.

Ακόμη, 48ωρο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας αποφάσισαν οι αγρότες των μπλόκων Χαλκίδας, Κορίνθου και Ιστιαίας από τις 10 το πρωί, ενώ 48ωρος θα είναι και ο αποκλεισμός στο μπλόκο του Μπράλου, με τους αγρότες να αναμένουν ενισχύσεις από συναδέλφους τους από την Καρδίτσα, την Αταλάντη και τον Δομοκό, με στόχο να κλείσουν όλους τους παραδρόμους από τις 9 το πρωί.

Αντίστοιχα, οι αγρότες της Ηλείας σήμερα, Πέμπτη, κλείνουν την είσοδο του Πύργου και από την παλιά και από την καινούργια εθνική, ενώ κλείνει και η Κορίνθου - Τριπόλεως στον κόμβο της Νεστάνης.

Σε 48ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στη Μπάρα Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, προχωρούν από τις 11 το πρωί οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα, για σήμερα οι αγρότες αποφάσισαν τον αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών από τις 12 έως τις 4 το μεσημέρι, ενέργεια που θα επαναλαμβάνουν περιοδικά στη διάρκεια της 48ωρης κινητοποίησής τους.

Οι παραγωγοί έχουν ζητήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό και δηλώνουν έτοιμοι για διάλογο και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και την ηγεσία των συναρμόδιων υπουργείων, «αλλά με τους δρόμους κλειστούς».

Αντίστοιχα, σε 48ωρο αποκλεισμό από τις 10 το πρωί προχωρούν οι παραγωγοί στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα, επίσης επί της Εγνατίας Οδού. Στο μπλόκο συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και της Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου.

48ωρος αποκλεισμός και στα τελωνεία

Σε διαφορετικές ώρες, αλλά με κοινό παρονομαστή τον 48ωρο αποκλεισμό, ξεκινούν σήμερα τις πολύωρες κινητοποιήσεις τους οι παραγωγοί στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα της χώρας με τη Βόρεια Μακεδονία.

Στο μπλόκο του Προμαχώνα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα αποκλείσουν από τις 12 το μεσημέρι έως το Σάββατο 10 Ιανουαρίου την ίδια ώρα την είσοδο και την έξοδο φορτηγών παντός τύπου, ενώ για τις ώρες διέλευσης των ι.χ επιβατικών οχημάτων θα αποφασίζεται περιοδικά κατά τη διάρκεια του 48ωρου αποκλεισμού το τι μέλλει γενέσθαι.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα αποκλείσουν τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, ενώ τα ΙΧ επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία θα εκτρέπονται στις παρακαμπτήριες οδούς. Το μπλόκο έχει στηθεί περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής.

Στο τελωνείο της Νίκης, η 48ωρη κινητοποίηση ξεκινά στις 11 το πρωί, με κλείσιμο εισόδου και εξόδου για όλα τα φορτηγά, τα ι.χ επιβατικά οχήματα και τα τουριστικά λεωφορεία. Ωστόσο, οι παραγωγοί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διέλευσης των ι.χ επιβατηγών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων περιοδικά και για συγκεκριμένες ώρες, σύμφωνα με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.

Στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκινά στις 6 το απόγευμα, με αποκλεισμό της εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Το μπλόκο ενισχύθηκε με παραγωγούς από Αριδαία, Έδεσσα, Αλμωπία και Δερβένι.

