Το ΠΑΣΟΚ καταψηφίζει το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις - Στάση αναμονής για κόμμα Καρυστιανού

Το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να καταψηφίσει το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις που συζητείται σήμερα στη Βουλή, το οποίο όπως αναφέρουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη αποδομεί τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του στρατιωτικού προσωπικού, αιφνιδιάζει, ανατρέπει επιλογές ζωής χιλιάδων στελεχών και πλήττει τη συνοχή και το ηθικό των μονάδων. Τη μάχη στη Βουλή αναμένεται να δώσει μαζί με τους βουλευτές του και ο Νίκος Ανδρουλάκης που όπως αναφέρουν οι πληροφορίες θα ανοίξει όλη την βεντάλια των θεμάτων και θα τοποθετηθεί τόσο για τα Εθνικά θέματα και την ασφάλεια της χώρας, για το Διεθνές Δίκαιο αλλά και για τη διαχείριση του πρωτογενούς τομέα.

Ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης μιλώντας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ζήτησε την απόσυρση του νομοσχεδίου που όπως ανέφερε «πάσχει θεσμικά, συνταγματικά, διαδικαστικά και κυρίως πολιτικά και ουσιαστικά», καλώντας την κυβέρνηση να επανέλθει με ένα συνεκτικό πλαίσιο που να στηρίζει πραγματικά την δίκαιη εξέλιξη, την εκπαίδευση και τις αμοιβές των στελεχών.

Περνώντας στην ουσία του νομοσχεδίου, ο Μιχάλης Κατρίνης κατέκρινε το γεγονός ότι το νέο σύστημα προβλέπει έκτακτες κρίσεις οποτεδήποτε και προαγωγές ανώτατων αξιωματικών ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση χρονικών ορίων, δημιουργώντας συνθήκες διαρκούς ανασφάλειας στο στράτευμα. Επισήμανε ότι ίδιοι βαθμοί κρίνονται από διαφορετικά όργανα και ότι για ανώτατους αξιωματικούς προβλέπονται διαφορετικά συμβούλια σε τακτικές και έκτακτες κρίσεις, γεγονός που οδηγεί σε πολυπλοκότητα και έλλειψη σαφούς ιεραρχικής λογοδοσίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στους υπαξιωματικούς, σημειώνοντας ότι η υποβάθμισή τους εμφανίζεται ήδη από τη φοίτηση, αφού προβλέπεται αποζημίωση 24% του βασικού μισθού για μαθητές ΑΣΜΥ έναντι 50% για μαθητές ΑΣΕΙ, την ώρα που φέτος έμειναν κενές σχεδόν οι μισές θέσεις στις σχολές υπαξιωματικών. Τόνισε ότι η δυνατότητα εξέλιξης εξαρτάται πλέον από δημοσιονομικούς όρους και όχι από τυπικά και υπηρεσιακά προσόντα, ενώ καταργούνται έξι βαθμοί χωρίς καμία μεταβατική πρόβλεψη για όσους ήδη υπηρετούν.

Ο Μιχάλης Κατρίνης σημείωσε μεταξύ άλλων: «Στο μισθολογικό, ότι οι διαφημιζόμενες από την κυβέρνηση αυξήσεις 13 έως 24% δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς τα ίδια τα στελέχη μιλούν για αυξήσεις 4 έως 8% και όχι σε όλους», φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα σειρά ΑΣΣΥ του 2011 με καθαρή αύξηση μόλις 1,82 ευρώ. Πρόσθεσε ότι «η πρόβλεψη προσωπικής διαφοράς επιβεβαιώνει πως μπορεί να προκύψουν αποδοχές χαμηλότερες από τις σημερινές».

Σφοδρή επίθεση στην Κυβέρνηση για τα μέτρα που εξήγγειλε για τον πρωτογενή τομέα

Η κυβέρνηση επιχείρησε για ακόμη μία φορά να σερβίρει στους αγρότες των μπλόκων «ξαναζεσταμένη σούπα», βαφτίζοντας παλιά μέτρα, καθυστερημένες πληρωμές και λογιστικά τεχνάσματα ως δήθεν νέα στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, αναφέρει η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

Από την πράσινη παράταξη σημειώνουν ότι το 2025 αποτέλεσε τη χειρότερη χρονιά πληρωμών άμεσων ενισχύσεων, ενώ τονίζουν ότι αποτελεί πρόκληση η παρουσίαση της ανακατανομής 160 εκατομμυρίων ευρώ ως «νέες πληρωμές» και ζητούν απάντηση στο ερώτημα: «ποιος φέρει την πολιτική ευθύνη για τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που αφαιρέθηκαν όλα αυτά τα χρόνια από το πραγματικό αγροτικό εισόδημα και ποιος θα λογοδοτήσει;».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την διάρκεια της συνάντησης του με εκπροσώπους παραγωγών Λαϊκών Αγορών, επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη κατηγορώντας τον ότι επενδύει στην πόλωση.

«Σήμερα ο Πρωθυπουργός επενδύει στην πόλωση, με αποτέλεσμα πολλά προβλήματα που αφορούν στο κόστος της παραγωγής αλλά και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, το χάσμα τιμών δηλαδή από το χωράφι όπου πουλάει ο παραγωγός, στην τιμή στο ράφι που βρίσκει τα προϊόντα ο καταναλωτής», ανέφερε ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν σε συγκεκριμένες προτάσεις, όπως σε αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, στο σύνολό του, και όχι σε αποσπασματικές και καθυστερημένες επιστροφές, ανώτατη τιμή ενέργειας στα 0,07 €/kWh στο ηλεκτρικό ρεύμα για πέντε χρόνια, ώστε ο αγρότης να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι δεν θα πληρώσει ούτε ένα λεπτό παραπάνω, καθώς και μείωση του παγίου στα 5 ευρώ τον μήνα κ.ά.

«Οι αγρότες δεν πείθονται πλέον από εξαγγελίες και λογιστικούς χειρισμούς... Η πραγματικότητα της παραγωγής δεν αλλάζει με επικοινωνιακές παρουσιάσεις. Αλλάζει μόνο με καθαρές πολιτικές επιλογές, συνέπεια και σεβασμό στον κόπο του αγρότη — και αυτή είναι η πολιτική ευθύνη που σήμερα παραμένει ακάλυπτη με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Στάση αναμονής για Καρυστιανού

Από την Χαριλάου Τρικούπη τηρούν στάση αναμονής και ήπιους τόνους στην κριτική για το φημολογούμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστινού, το οποίο εκτιμούν ότι δε θα επηρεάσει σημαντικά τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ αλλά θα στερέψει άλλες δεξαμενές. Ενδεικτική η τοποθέτηση του Κώστα Τσουκαλά στους «ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΥΣ».

«Η κα. Καρυστιανού όπως κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στα κοινά, για εμάς το ΠΑΣΟΚ, αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και τα προβλήματα της κοινωνίας. Θεωρούμε ότι στο τέλος θα επικρατήσει μια λογική επιλογής με αισιοδοξία και προοπτική και όχι τιμωρητικά. Η κα. Καρυστιανού δεν αυτοπροσδιορίζεται στην κεντροαριστερά ή στην αριστερά» σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ που πάντως πήρε σαφές αποστάσεις, από τη «δαιμονοποίηση που βλέπω εδώ και δύο ημέρες από ανθρώπους οι οποίοι πριν την ηρωοποιούσαν και τώρα την δαιμονοποιούν, την αντιμετωπίζουν με επιθετικότητα». «Λογικό η Νέα Δημοκρατία να της επιτίθεται διότι φαίνεται ότι ακουμπάει ιδεολογικά στο μαλακό υπογάστριο αυτής της παράταξης», συμπλήρωσε.

