Κυριάκος Πιερρακάκης: «Η εποχή της ανομίας στα ΑΕΙ χωρίς συνέπειες τελείωσε»

«Η εποχή της ανομίας στα ΑΕΙ χωρίς συνέπειες τελείωσε» τόνισε στην τηλεόραση του STAR ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης αναφερόμενος σε γεγονότα που εξελίχθηκαν τελευταία σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

«Δεν είμαστε ακόμη στην κατάσταση που επιθυμούμε, αλλά απέχουμε πολύ και από την κατάσταση που κληρονομήσαμε το 2019. Η αστυνομία επεμβαίνει ευκολότερα και θα συνεχίσει να επεμβαίνει όπου υπάρχει πρόβλημα» ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης και κάλεσε « τους πρυτάνεις να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί για την λειτουργία των πανεπιστημίων».

Ο υπουργός Παιδείας αποκάλυψε πως σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εκπονούνται ειδικά σχέδια « ίδρυμα με ίδρυμα» για τις ανάγκες της ασφαλούς λειτουργίας τους.

Για τις αυξανόμενες εκδηλώσεις σχολικής βίας ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε πως «εξετάζεται το πλαίσιο της χρήσης των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία και των συνεπειών που πρέπει να έχει για τους μαθητές» και πρόσθεσε πως αυτό θα ενταχθεί στις νέες ρυθμίσεις για την σχολική βία και το bulling, μαζί με τις αποβολές, την νέα αντιμετώπιση των απουσιών και την ευκολότερη αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Για το δυστύχημα των Τεμπών ο κ. Πιερρακάκης αρνήθηκε πως υπάρχει οποιαδήποτε συγκάλυψη από την πλευρά της κυβέρνησης και ζήτησε εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη ζητώντας να σταματήσει κάθε προσπάθεια εργαλειοποίησης του γεγονότος. Ανέφερε πως η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση έτρεξε σε έξι μήνες μέσα την δημιουργία του 112, χάρις στο οποίο έχουν σωθεί χιλιάδες ζωές, αλλά δεν ζήτησε ποτέ ποινικές ευθύνες από τον ΣΥΡΙΖΑ που ποτέ δεν το ξεκίνησε και δεν το ολοκλήρωσε, παρά το γεγονός πως όλοι σήμερα είναι βέβαιοι ότι αν λειτουργούσε το σύστημα σε παλιότερες καταστροφές δεκάδες άνθρωποι θα είχαν σωθεί. «Αναφερθήκαμε αποκλειστικά σε πολιτικές ευθύνες και αυτές αναδείξαμε πάντα» τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, αντιδιαστέλλοντας την αντιμετώπιση που έχει το δυστύχημα των Τεμπών με αυτή που είχε η τραγωδία στο Μάτι.

Τέλος, αναφερόμενος στο αίτημα του κ. Σπίρτζη που κατατέθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής για την διερεύνηση των ευθυνών του ο κ. Πιερρακάκης διευκρίνισε «δεν τον αφορά τον κ.Σπίρτζη η υπόθεση, γνωρίζει πολύ καλά πως για τον ίδιο λειτουργούν αποσβεστικά οι προθεσμίες του νόμου, τον οποίο η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη άλλαξε στη συνέχεια, ώστε οι υπουργοί να έχουν εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση από πριν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.