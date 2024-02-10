Κοντογεώργης: Εργαζόμαστε για να έχουμε παραγωγική συζήτηση με τους αγρότες την Τρίτη

«Εμείς εργαζόμαστε για να έχουμε μια παραγωγική συζήτηση την Τρίτη και στο υψηλότερο επίπεδο, ο πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι είναι ανοιχτός στο διάλογο»ανέφερε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης.

Μιλώντας στο ertnews, ο κ. Κοντογεώργης υπογράμμισε ότι η συνάντηση, η οποία θα γίνει «με απόλυτο σεβασμό στις διεκδικήσεις των αγροτών. Η αγροτική ζωή είναι μια δύσκολη ζωή, υπάρχει μια ανασφάλεια που επιτείνεται από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Υπάρχουν και θέματα που αφορούν τα υπερκέρδη των μεσαζόντων, την Κοινή Αγροτική Πολιτική, τις παράνομες ελληνοποιήσεις όπου κάνουμε συστηματική δουλειά, και θέματα με δημοσιονομικό χαρακτήρα».

Ειδικότερα, «το υπουργείο Οικονομικών δουλεύει προς μια κατεύθυνση που μπορεί να διευκολύνει περισσότερο αυτά τα οποία ζητούν οι αγρότες. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη αυτό να το πούμε», σημείωσε και υπενθύμισε τη δέσμευση του πρωθυπουργού για επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο.

Ενώ για το ηλεκτρικό ρεύμα, πέραν όσων έγιναν κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, όπου «απορροφήθηκε ένα μεγάλο μέρος της αύξησης», τώρα ανακοινώθηκε 10% μείωση. Επίσης, μέσα από κάποια ενεργειακά σχήματα, το ρεύμα μπορεί να γίνει «αρκετά φθηνό», αλλά αυτό δεν είναι κάτι που θα γίνει αύριο, διευκρίνισε. Επιπροσθέτως, συμπλήρωσε, ότι δεν θα κοπεί το ρεύμα σε κανένα αγρότη, ειδικά στις περιοχές που είχαν πληγεί από τις φυσικές καταστροφές.

Επιστρέφοντας στο γενικό πλαίσιο, είπε ότι «υπάρχει διάλογος με επιμονή και από τις δύο πλευρές, και από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την κυβέρνηση, και τους αγρότες. Όλοι θέλουν να βρεθεί μια λύση, και στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται παγκοσμίως και ευρωπαϊκά, (να βρεθεί) πώς θα ενισχύσουμε περισσότερο τον πρωτογενή τομέα».

Πάντως, προσέθεσε, «τα δημοσιονομικά όρια είναι συγκεκριμένα, οι διεκδικήσεις μπορεί να είναι εύλογες, ταυτόχρονα, όμως, η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός πρέπει να λαμβάνουν υπ' όψιν τη συνολική κατάσταση και τις κοινωνικές ομάδες, που μπορεί αυτή τη στιγμή να πλήττονται από την ακρίβεια και άλλα θέματα. Πρέπει να κρατάμε ένα μέτρο».

Η απάντηση στο αγροτικό θέμα έκλεισε με την επισήμανση ότι «διάλογος, προφανώς, δεν μπορεί να γίνει και δεν μπορούν να προχωρήσουν πολιτικές, όταν υπάρχει μια παρεμπόδιση των συγκοινωνιών, της ελεύθερης μετακίνησης. Αυτό το έχουμε πει σε όλους τους τόνους, αλλά δεν είμαστε εκεί τώρα. Είμαστε σε ένα σημείο, όπου όλοι προσπαθούμε να έχουμε μια παραγωγική διαδικασία την Τρίτη», κατέληξε.

Νομοσχέδιο για τα μη κρατικά ΑΕΙ

Για τα πανεπιστήμια, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ δήλωσε κατ' αρχάς ότι «και η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι ένα βήμα προς το μέλλον». Εξ άλλου, «και στο αγροτικό και στο θέμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης [...] η κοινωνία αντιλαμβάνεται τις στοχεύσεις, τις προκλήσεις και αυτά που πρέπει να γίνουν».

Κληθείς να σχολιάσει τις ενστάσεις συνταγματολόγων, υποστήριξε πως «είναι ισχυρά νομικά επενδεδυμένο το νομοσχέδιο του κυρίου Πιερρακάκη». Άλλωστε, στη Βουλή θα συζητηθούν όποια ζητήματα υπάρχουν σε σχέση με την αντισυνταγματικότητα, τα οποία και θα κριθούν, είπε ακόμη και παρουσίασε το διπλό κυβερνητικό στόχο: την ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου αφενός, την προσπάθεια προσέλκυσης υψηλού επιπέδου σχολών στη χώρα αφετέρου. Για το τελευταίο ειδικότερα, παρατήρησε ότι αυτό αφορά το διδακτικό προσωπικό, τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τα προγράμματα σπουδών και τις διαδικασίες εισαγωγής. Επιπλέον, ο Θ. Κοντογεώργης δήλωσε βέβαιος ότι πανεπιστήμια κύρους, παραρτήματα των οποίων η κυβέρνηση επιδιώκει και φιλοδοξεί να φέρουν στη χώρα μας, θα θέσουν προϋποθέσεις ανάλογες με άλλες χώρες, όπου ήδη λειτουργούν.

Όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές συμμαχίες στο συγκεκριμένο ζήτημα, παρατήρησε κατ' αρχάς, ότι «σε όλες τις μεγάλες τομές και μεταρρυθμίσεις που φέρνει η κυβέρνηση -παρ' όλο που έχει μια άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία- επιδιώκει ευρύτερες συναινέσεις». Και, εν προκειμένω, «το ίδιο θα επιδιώξουμε και στο νομοσχέδιο για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης [...] θεωρώ και ευελπιστώ ότι και άλλα κόμματα του Κοινοβουλίου θα συνηγορήσουν προς την κατεύθυνση αυτή».

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Σε άλλο θέμα της επικαιρότητας, εκείνο του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφού διευκρίνισε πως δεν υπάρχει κίνδυνος για την κοινοτική χρηματοδότηση, δήλωσε: «Σεβόμαστε πλήρως όλα τα ευρωπαϊκά όργανα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όμως θα πρέπει να διακρίνουμε πότε υπάρχει μια απόπειρα εργαλειοποίησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Κάνοντας δε, λόγο για «υπερβολικό και άδικο για τη χώρα, ψήφισμα», το οποίο, άλλωστε, «δεν περιποιεί τιμή για το ίδιο το ευρωκοινοβούλιο», επεσήμανε ότι η σχετική πρωτοβουλία έγινε σε ένα χρόνο που είναι κοντά στις ευρωεκλογές. Πρόκειται, εν τέλει, για μια πρωτοβουλία, που ήλθε «να υπηρετήσει πολιτικές σκοπιμότητες».

Και, επεκτείνοντας τον συλλογισμό του, ο Θ. Κοντογεώργης υπογράμμισε ότι «ο πρωθυπουργός είναι ο επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο από την πλευρά του δεν συνηγόρησε σε αυτό το ψήφισμα». Στον αντίποδα, «υπήρξε μια συνταύτιση (κάποιων) ευρω-ομάδων για να πλήξουν τη χώρα». Εν κατακλείδι, «η μεγάλη εικόνα είναι ότι σε επίπεδο κράτους δικαίου η χώρα μας είναι σε ένα καλό επίπεδο», κάτι που θα αποτυπωθεί και στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιούνιο, εκτίμησε.

Στο θέμα της σημερινής επικαιρότητας, τις συλλήψεις τεσσάρων ατόμων για κατοχή εκρηκτικών υλών, διαβεβαίωσε πως «η αστυνομία και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κάνουν τη δουλειά τους». Σε κάθε περίπτωση, έκλεισε την απάντησή του λέγοντας πως «όποια θέματα υπάρχουν, λύνονται μόνο σε δημοκρατικό πλαίσιο και διάλογο, και όχι με ενέργειες που απειλούν και την ασφάλεια των πολιτών».

Στο θέμα, τέλος, του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, αφού υπογράμμισε τον κυβερνητικό στόχο, που δεν είναι άλλος από την υπερψήφιση του νομοσχεδίου, τόνισε: «Ως κράτος δικαίου ερχόμαστε να φέρουμε την ισότητα στον τόπο μας και σε αυτό το θέμα».

Ενώ για τις διαφωνίες εντός του κυβερνώντος κόμματος, διαβεβαίωσε πως «σε καμία περίπτωση δεν απειλείται η συνοχή της κυβέρνησης ούτε η συνοχή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ίσα-ίσα, μέσα από αυτή τη διαδικασία βγαίνουν πιο δυνατές. Όπως πιο δυνατή βγαίνει και η κοινωνική συμμαχία, η οποία στηρίζει την κυβέρνηση και την έχει στηρίξει από το 2019 μέχρι σήμερα».

Ταυτοχρόνως, σήμα υπέρ των μεταρρυθμίσεων έστειλε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ σε δύο άλλες συνεντεύξεις του. Στην ηλεκτρονική εφημερίδα Political, ανέφερε ότι «η στρατηγική της κυβέρνησης δεν εντάσσεται σε ένα πλαίσιο πολιτικών τακτικισμών, αλλά υπαγορεύεται από την εντολή την οποία έλαβε τον Ιούνιο του 2023. Αυτή ήταν μια καθαρή και ισχυρή εντολή συνέχισης του προγράμματος μεταρρυθμίσεων».

Και στην εφημερίδα «Νεολόγος των Πατρών» ανέφερε ότι «δεν λειτουργούμε με όρους επιβολής. Εξηγούμε, συνεργαζόμαστε, αναπτύσσουμε διάλογο και ακούμε όσα μας λένε οι πολίτες. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει πολλές φορές το δρόμο της ήπιας αλλαγής, ήπιας άλλα απαραίτητης. Επομένως, θεωρούμε ότι η κοινωνία αναγνωρίζει την ανάγκη μεταρρυθμίσεων, που πλέον είναι ώριμες, οδηγούν την κοινωνία μπροστά, προάγουν τη δικαιοσύνη, την ισότητα και την κοινωνική και οικονομική πρόοδο ως αφετηρία της ανάπτυξης σε μια ανοιχτή κοινωνία, με επίκεντρο τον πολίτη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

