Στις 10:30 αρχίζει στην ολομέλεια της Βουλής η τελευταία κοινοβουλευτική αντιπαράθεση των αρχηγών των κομμάτων πριν τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024.

Θέμα της σημερινής προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης, που διεξάγεται με πρωτοβουλία του προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σ. Φάμελλου, είναι «η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η φορολόγηση υπερκερδών τα οποία σωρεύονται από ολιγοπώλια εις βάρος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας».

Η συζήτηση θα αρχίσει με την αγόρευση του πρωθυπουργού μετά την οποία ακολουθούν oι αγορεύσεις των προέδρων των κοινοβουλευτικών ομάδων, καθώς και ενός ή δύο υπουργών. Θα ακολουθήσει δεύτερος κύκλος αγορεύσεων των αρχηγών και η συζήτηση θα ολοκληρωθεί με τριτολογία του πρωθυπουργού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

