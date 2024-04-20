Του Αντώνη Αντζολέτου

Τα «αποκαλυπτήρια» των ευρωψηφοδελτίων των τριών «μεγάλων» έγιναν και πλέον αποτελούν τον «καθρέπτη» τους για την προεκλογική περίοδο.

Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν με τις επιλογές τους προσπαθήσει να προσεγγίσουν ειδικά κοινά και έχουν καταφέρει να προκαλέσουν συζητήσεις. Ο Φρέντι Μπελέρης για τη γαλάζια παράταξη αποτέλεσε την μεγαλύτερη πρόκληση, ο Δημήτρης Παπανώτας και η αποπομπή του ήταν ένα από τα βασικά θέματα της εβδομάδας που πέρασε για τον ΣΥΡΙΖΑ και η «εν κινήσει μεταγραφή» του Θοδωρή Ζαγοράκη για το ΠΑΣΟΚ δεν πέρασε απαρατήρητη. Πολλά στηρίζουν στις λίστες που έχουν καταρτίσει και τα μικρότερα κόμματα.

Από εδώ και πέρα το «ροκ» θα είναι σκληρό. Κανείς δεν έχει περιθώριο για απώλειες και η συσπείρωση είναι το μεγάλο ζητούμενο.

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Η γαλάζια παράταξη ταυτίζει το ποσοστό της με την πολιτική σταθερότητα και την τριετία που ακολουθεί. Η τελευταία μέτρηση της Metron Analysis για το MEGA μπορεί να δείχνει απώλειες για την κυβερνώσα παράταξη της τάξης των πέντε μονάδων περίπου σε σχέση με τον Φεβρουάριο, ωστόσο διατηρεί ένα ποσοστό κοντά σε αυτό των ευρωεκλογών του Μαΐου του 2019 (31,4%). Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το μεγάλο ζητούμενο το επόμενο διάστημα είναι να ξαναμαζέψει τις δυνάμεις που έχει χάσει κυρίως από την πενταετή κυβερνητική φθορά. Για ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Στην Κουμουνδούρου δείχνουν να «καθαρίζουν» τη δεύτερη θέση, καθώς καταγράφουν άνοδο στην εκτίμηση ψήφου (15,1%) σε αντίθεση με το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη που συνεχίζει να σημειώνει μια πτώση (13%). Αισιοδοξούν, ωστόσο για την ανατροπή.

Αυτό που ψάχνει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να βγαίνει μέχρι στιγμής. Την επαναφορά του δηλαδή σε «τροχιά εξουσίας».

Η Νέα Δημοκρατία καταφέρνει να αυξήσει λίγο τη διαφορά η οποία είναι απαγορευτική για τον Στέφανο Κασσελάκη να μπορεί να ισχυριστεί πως υπέστη κάποιο ανεπανόρθωτο πλήγμα η σημερινή πλειοψηφία.

Για το ΠΑΣΟΚ το γεγονός ότι σε κάθε νέα μέτρηση η ψαλίδα με τον ΣΥΡΙΖΑ διευρύνεται θα πρέπει να αποτελέσει το βασικό αντικείμενο μελέτης το επόμενο διάστημα.

«Σπριντ» 50 ημερών

Είναι γεγονός πως οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί θα επικεντρώσουν τις περιοδείες τους τόσο στα «κάστρα» τους όσο και στις περιοχές που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες αδυναμίες.

Στοίχημα και για τα μικρότερα κόμματα είναι τις 50 ημέρες που απομένουν μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες να αυξηθεί η συμμετοχή. Ήταν στο 58,69% πριν από πέντε χρόνια, ωστόσο το τελευταίο ευρωβαρόμετρο έδειξε πως στη γηραιά ήπειρο, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, αυξάνεται το ενδιαφέρον των πολιτών.

Είναι πιθανό το τελικό αποτέλεσμα να κριθεί σε μεγάλο βαθμό από την ενεργοποίηση ψηφοφόρων που έχουν γυρίσει την πλάτη τους για πολλά χρόνια στις εκλογικές διαδικασίες. Έτσι και αλλιώς έχει δοθεί στην 9η Ιουνίου από όλους τους αρχηγούς χαρακτήρας εθνικών εκλογών.

Η Ελληνική Λύση επιθυμεί να πλασαριστεί στην τέταρτη θέση με διψήφιο ποσοστό, το ΚΚΕ να αυξήσει τα καλά νούμερα του Ιουνίου και η Νίκη να πάρει ένα μεγάλο μέρος των Σπαρτιατών που «φυλλοροούν» και ενδεχομένως να υπάρχουν εξελίξεις. Η Πλεύση Ελευθερίας εμφανίζεται ενισχυμένη, ενώ και στη Νέα Αριστερά κυριαρχούν χαμόγελα, καθώς κινείται σταθερά πάνω από τη ζώνη του 3% πλέον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.