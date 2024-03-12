Τα διαπιστευτήριά του υπέβαλε σήμερα Τρίτη, στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρέσβης της Ελλάδας στη Άγκυρα, Θεόδωρος Μπιζάκης.

Μετά την υποβολή των διαπιστευτηρίων του, ο πρεσβευτής της Ελλάδας συμμετείχε μαζί με άλλους πρέσβεις σε δείπνο ιφτάρ, με αφορμή τον ιερό για τους μουσουλμάνους μήνα του Ραμαζανίου, που παρατέθηκε από τον κ. Ερντογάν στο προεδρικό μέγαρο στην 'Αγκυρα.

Ο πρέσβης Μπιζάκης υπηρετεί στην τουρκική πρωτεύουσα από τις 12 Δεκεμβρίου, προερχόμενος από τη θέση επιτετραμμένου στην ελληνική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον.

Ο Θεόδωρος Μπιζάκης γεννήθηκε στο 1968 στη Βέροια και εντάχθηκε στο διπλωματικό σώμα το 1994, έπειτα από σπουδές στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Université Libre de Bruxelles- Institut d' Études Européennes.

Εκτός από την Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών, υπηρέτησε στο παρελθόν στη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη, τη Λευκωσία και το ΝΑΤΟ.

Ομιλεί Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά και Ισπανικά.

Είναι παντρεμένος και έχει μία κόρη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.