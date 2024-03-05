Η «ισοπαλία» ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ βάζει «φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό

Του Αντώνη Αντζολέτου

Όσο πλησιάζουν οι κάλπες, σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση, κάθε δημοσκόπηση στέλνει τα δικά της μηνύματα, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πολύ καθαρά. Στην έρευνα της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ τα «σήματα» των ερωτηθέντων σε σχέση με τη «μάχη» της δεύτερης θέσης δεν θα πρέπει να τα αγνοήσουν ο Στέφανος Κασσελάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Τα κόμματα που βγαίνουν από τα συνέδρια, που είναι η κορυφαία κομματική τους διαδικασία, εμφανίζουν μια εικόνα συσπείρωσης. Κυριαρχεί μια ενωτική τάση, ένα πνεύμα συνεννόησης και συστράτευσης που τους δίνει συνήθως και μια καλή δημοσκοπική ανάσα.

Αυτό δεν συνέβη στον ΣΥΡΙΖΑ που η αύξηση που καταγράφει, είναι μόλις της τάξης της μισής μονάδας. Το γεγονός πως οι φωνές και ο θόρυβος μέσα στην σάλα του Τάε Κβον Ντο ξεπέρασαν κατά πολύ τα πολιτικά όρια δεν έδωσαν στην αξιωματική αντιπολίτευση την ώθηση που θα ήθελε, σύμφωνα με την έρευνα της Pulse. Ενώ και τα στελέχη του κόμματος έδειξαν πως ο διχασμός δεν τελείωσε με τις τελευταίες δυο διασπάσεις και την αποχώρηση της αριστερής πτέρυγας.

Καλή δεν είναι η εικόνα και για τη Χαριλάου Τρικούπη. Ο σπαραγμός στον ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει δυνάμεις στο ΠΑΣΟΚ αντιθέτως του αφαιρεί. Όλα δείχνουν πως κάποιος κόσμος – όχι σημαντικός αριθμός – που είχε μετακομίσει στο «πράσινο στρατόπεδο» ή στον Περισσό μετά τις εθνικές εκλογές είτε επιστρέφει στον ΣΥΡΙΖΑ είτε κινείται προς τη Νέα Αριστερά που εμφανίζεται επίσης λίγο ενισχυμένη.

Τι συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ; Η εικόνα που έχει βγάλει το κόμμα στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, αλλά και για τα μη κρατικά πανεπιστήμια – που θα ψηφιστεί την Παρασκευή – δεν αναδίδουν ένα άρωμα ενότητας. Και το κοινό του ΠΑΣΟΚ, άλλωστε εμφανίζεται μοιρασμένο στο τι θέλει σε σχέση με τα πανεπιστήμια με αποτέλεσμα και βουλευτές του κόμματος να αμφιταλαντεύονται παρά το γεγονός πως θα ακολουθήσουν την κομματική γραμμή υπέρ του «όχι».

Το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη δείχνει να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί τις κρίσιμες στιγμές που περνάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Αριστερά μετά την πανελλαδική της συνδιάσκεψη και την προσθήκη του Γαβριήλ Σακελλαρίδη εμφανίζεται να μπαίνει πιο δυναμικά στο παιχνίδι για την διεκδίκηση μια έδρας στην Ευρωβουλή. Τα στελέχη της εμφανίζονται αισιόδοξα για ακόμα καλύτερα ποσοστά μέχρι τις 9 Ιουνίου. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν λίγες ευκαιρίες μέχρι τις ευρωεκλογές να εκμεταλλευτούν ένα «σιωπηρό κύμα» που υπάρχει στην κοινωνία για την ανάγκη συγκρότησης μιας ισχυρής αντιπολίτευσης απέναντι στη σημερινή πλειοψηφία.

Με αυτά τα δεδομένα το σενάριο κατανομής αναποφάσιστων της Pulse δείχνει τον ΣΥΡΙΖΑ με τον ΠΑΣΟΚ ισόπαλους στο 14%. Μισή μονάδα χάνει η Νέα Δημοκρατία (35,5%) και είναι σαφές πως μετά το νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο πιέζεται πολύ από το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου που ανεβαίνει κατά μια μονάδα (8,5%). Πτώση κατά 1% παρουσιάζει και το ΚΚΕ που φαίνεται να έχει διαρροές (9%). Ακολουθούν Σπαρτιάτες 3%, Νίκη 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3%, Νέα Αριστερά 3% και ΜέΡΑ25 2,5%.

