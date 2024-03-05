Του Γιάννη Ανυφαντή

Στη Βουλή κατατέθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας η κυβερνητική τροπολογία για την αύξηση κατά 500 € του επιδόματος στέγασης για φοιτητές.

Η σχετική διάταξη προβλέπει ότι το ύψος του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος για τους δικαιούχους φοιτητές που σπουδάζουν σε ΑΕΙ εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης διαμορφώνεται σε 2.000 ευρώ από 1.500 ευρώ που ισχύει μέχρι σήμερα. Στην περίπτωση συγκατοίκησης του δικαιούχου φοιτητή με άλλον φοιτητή το ποσό αυξάνει σε 2.500 ευρώ από 2.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η πρόσθετη δαπάνη για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 ανέρχεται σε 15,4 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Με το άρθρο 3 της ίδιας τροπολογίας περιορίζεται στις εθνικές διοργανώσεις η επιβολή της κύρωσης μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών σε περίπτωση παραβατικών συμπεριφορών (ρίψη εντός αγωνιστικού χώρου ή των αποδυτηρίων κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λήξη του αγώνα αντικειμένου που μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη, όπως είναι η φωτοβολίδα η κροτίδα, το καπνογόνο κ.α).

Η τροπολογία έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την λειτουργία παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα και αναμένεται να εισαχθεί στην ολομέλεια την Τετάρτη, προκειμένου να ψηφιστεί την Παρασκευή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.