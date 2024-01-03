Εκλογική χρονιά -και- το 2024: Το πολιτικό δίλημμα που ήδη τίθεται

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Μπορεί το 2023 να σημαδεύτηκε από τις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις στη χώρα, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, με τις αυτοδιοικητικές εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου, όμως και το 2024 θα είναι εκλογικό έτος. Έτος ευρωεκλογών, με όλες τις προκλήσεις και το εγχώριο και ευρωπαϊκό κλίμα που αυτό συνεπάγεται.

Το δίλημμα της ευρωκάλπης, μάλιστα, ήδη τέθηκε, πρώιμα, από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, κατά το πρωτοχρονιάτικό μήνυμά του, στο οποίο, μεταξύ άλλων, εστίασε στην εκλογική αναμέτρηση του Ιουνίου, κάνοντας λόγο για μετατροπή των ευρωεκλογών «σε βήμα επιβεβαίωσης της πολιτικής σταθερότητας και της προόδου. Και ενισχύοντας μία βαθιά ευρωπαϊκή πολιτική, που έχει αποδείξει ότι φέρνει στη χώρα πόρους και ακτινοβολία. Γιατί είμαστε Ευρώπη και μας αξίζει να γίνουμε Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα» είπε εμφατικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο στρατηγικός σκοπός μας είναι ο πολυδιάστατος εκσυγχρονισμός» σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας πως «γνωρίζω καλά ότι έχουμε να αναμετρηθούμε με ριζωμένες παθογένειες και με την αγκύλωση της γραφειοκρατίας. Με την αδράνεια και τον συντεχνιακό ωχαδερφισμό». Μίλησε δε για «ένα ορμητικό κύμα αλλαγών. Που σίγουρα θα ξεβολέψει μερικούς, όμως τελικά θα ευνοήσει τους πολλούς».

Όπως έχει άλλωστε εξαγγελθεί προεκλογικά, αλλά και με την ανάληψη των καθηκόντων της δεύτερης κυβερνητικής θητείας της ΝΔ, στο Μέγαρο Μαξίμου εστιάζουν στην προώθηση και υλοποίηση πολυεπίπεδων μεταρρυθμίσεων στο κράτος, με τα κυβερνητικά στελέχη να ρίχνουν το γάντι στην αντιπολίτευση σημειώνοντας ότι «στην πράξη και όχι στα λόγια θα φανεί ο ειλικρινά προοδευτικός και εκσυγχρονιστής».

Υπό αυτό το πρίσμα και με τις μεταρρυθμίσεις να αποτελούν το βασικό «χαρτί» της προεκλογικής συζήτησης ενόψει των ευρωεκλογών, στο δρόμο προς την κάλπη του Ιουνίου, αναμένεται να τίθεται όλο και πιο πυκνά και εμφατικά, η ανάγκη για συνέχιση της κυβερνητικής πολιτικής και των αλλαγών που επιφέρει σε νευραλγικούς τομείς του κράτους, συγκρουόμενη με παθογένειες δεκαετιών. Η σταθερότητα θα είναι η λέξη «κλειδί» που θα μπει δυναμικά στο προεκλογικό λεξιλόγιο των στελεχών της ΝΔ, τονίζοντας παράλληλα ότι η συνέχισή της εξαρτάται από την συνέχεια των πολιτικών της γαλάζιας παράταξης.

Στην Πειραιώς γνωρίζουν καλά πως από τις ευρωεκλογές θα εξαχθούν πολιτικά συμπεράσματα και όλη η προεκλογική προσπάθεια και εκστρατεία θα στοχεύσει στη διατήρηση και επιβεβαίωση της πολιτικής υπεροχής της ΝΔ, διατηρώντας το καθαρό προβάδισμα που είχε καταγράψει στις εθνικές εκλογές και εξακολουθεί και διατυπώνεται με διψήφια ποσοστά και σε όλες τις δημοσκοπήσεις που διεξάγονται μέχρι σήμερα.

Σε κάθε περίπτωση το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση, όπου αναμένεται να εξακολουθήσει να δίνει και το μαγαλύτερο βάρος είναι η διαχείρηση θεμάτων που άπτονται της καθημερινότητας και επηρεάζουν το σύνολο των πολιτών, με μεγαλύτερο αγκάθι να παραμένει η ακρίβεια. Σε αυτό το πλαίσιο, κυβερνητικά στελέχη διαβεβαιώνουν ότι η εντατικοποίηση των ελέγχων της αγορά θα συνεχιστεί, μέχρι να εξαλειφθεί και η τελευταία στρέβλωση και παρανομία, ενώ στο επίκεντρο των πολιτικών ανακούφισης θα παραμείνουν για όσο χρειαστεί οι πλέον ευάλωτοι.

Μετά τα Φώτα αναμένεται να γίνει και το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της νέας χρονιάς, κατά το οποίο ο πρωθυπουργός θα σκιαγραφήσει τα επόμενα κυβερνητικά βήματα σε νομοθετικό επίπεδο, αλλά και να δώσει εκ νέου το στίγμα της εκλογικής χρονιάς που μόλις ανέτειλε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.