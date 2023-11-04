«Είναι μία πολύ μεγάλη εθνική επιτυχία και ως υπουργός Εργασίας είμαι περήφανος που κάναμε αυτή την πρόοδο», σχολίασε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την πτώση της ανεργίας στο 10%.

«Είναι πολύ μεγάλη πρόοδος το 10% αλλά θα το πάμε παρακάτω», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι «τα πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία είναι η ανεργία των νέων. Είμαστε ψηλά ακόμα αλλά πλησιάζουμε το μέσο όρο της Ε.Ε. με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Αυτό είναι μία συγκλονιστική μεγάλη πρόοδος για τη χώρα»

«Όταν εξελέγη η κυβέρνηση Μητσοτάκη τον Ιούλιο του 2019, η Ελλάδα ήταν η χώρα με την υψηλότερη γενική ανεργία και την υψηλότερη ανεργία των νέων σε όλη την Ε.Ε.», ανέφερε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι«από 1.1.2024 θα δουν αύξηση στο μισθό τους οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Η αύξηση των τριετιών αφορά στο σύνολο 1.500.0000 εργαζόμενους. Μέσα στο 2024, 300.000 εργαζόμενοι θα δουν αύξηση από τις τριετίες»

«Σήμερα, ο μέσος μισθός στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει τα 1100 ευρώ. Πιστεύω ότι στο τέλος της τετραετίας ως κυβέρνηση θα πιάσουμε τον στόχο να είναι ο μέσος μισθός στα 1500 ευρώ, εάν δεν έχουμε διεθνή γεγονότα που θα μας ξεπεράσουν», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι «ο Δεκέμβριος θα είναι ένας καλός μήνας για τον κόσμο, θα δώσουμε αρκετά χρήματα. Η οικονομία μας πήγε αρκετά καλύτερα από ολόκληρη την Ευρώπη, ίσως να είμαστε και στη δεύτερη θέση με την υψηλότερη ανάπτυξη στην Ευρωζώνη».

Αναφερόμενος στις εκκρεμείς συντάξεις, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι «Στόχος είναι μέχρι το καλοκαίρι να έχουν εκδοθεί όλες οι εκκρεμμείς συντάξεις. Στόχος μέχρι το τέλος του χρόνου οι κύριες και εκκρεμείς συντάξεις να είναι γύρω στις 25.000, πολύ πιο κάτω από την ημέρα που παρέλαβα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.