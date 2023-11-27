Επιτάχυνση των διαδικασιών για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα

Επιτάχυνση των διαδικασιών για την προετοιμασία των διαγωνισμών και την υλοποίηση των επενδύσεων σε υπεράκτια αιολικά πάρκα ανήγγειλε η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου μιλώντας στο συνέδριο «Ενεργειακή Ασφάλεια και Πράσινη Ανάπτυξη» που διοργανώνει το υπουργείο.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι να ολοκληρωθούν οι προπαρασκευαστικές εργασίες μέσα στο 2024 προκειμένου το 2025 να προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί και να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί για 1,9 γιγαβάτ υπεράκτιων πάρκων μέχρι το 2030.

Αναφερόμενη στον απαιτούμενο ηλεκτρικό χώρο για την υποδοχή των νέων μονάδων ΑΠΕ η κ. Σδούκου ανέφερε ότι στο εξής οι νέοι διαγωνισμοί θα περιλαμβάνουν την πρόβλεψη για περικοπές στην παραγωγή και ότι σύντομα θα προσδιοριστεί με υπουργική απόφαση το πλήθος και οι κατηγορίες των διαγωνισμών που θα γίνουν έως το 2026 για ΑΠΕ και μπαταρίες.

Τέλος η κ. Σδούκου ανέφερε ότι η ελληνική συμμετοχή στην παγκόσμια διάσκεψη COP28 για την κλιματική αλλαγή που ξεκινά αυτήν την εβδομάδα στο Ντουμπάι θα είναι αναβαθμισμένη, με εντολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Για πρώτη φορά, όπως είπε, θα υπάρχει ελληνικό περίπτερο στο οποίο θα φιλοξενηθεί πληθώρα συζητήσεων και θα προβληθούν οι ελληνικές θέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.