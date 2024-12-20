Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώνει για την επανένταξη του βουλευτή Ηρακλείου, Λευτέρη Αυγενάκη, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Με την επιστροφή Αυγενάκη η ΚΟ της ΝΔ αριθμεί 156 βουλευτές, ενώ οι ανεξάρτητοι μειώνονται στους 23.

Πηγές της Νέας Δημοκρατίας ανέφεραν ότι «εκτιμήθηκε η αναγνώριση του λάθους του από τον ίδιο για ένα συμβάν, το οποίο θεωρείται λήξαν και από την άλλη πλευρά, όπως επισήμως έχει δηλωθεί».

Ο Λευτέρης Αυγενάκης είχε αποπεμφθεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ με απόφαση του πρωθυπουργού στις αρχές Ιουλίου έπειτα από επεισόδιο στο αεροδρόμιο, κατά το οποίο ο βουλευτής Ηρακλείου είχε βιαιοπραγήσει σε βάρος υπαλλήλου του αεροδρομίου.

Στον κ. Αυγενάκη είχαν επιβληθεί από τον πρόεδρο της Βουλής 15ήμερος αποκλεισμός από τις κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις λόγω ανάρμοστηα συμπεριφοράς καταφρόνησης του Συντάγματος και των πολιτειακών θεσμών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.