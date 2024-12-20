Σοκ προκαλεί στην Τουρκία η είδηση της αποφυλάκισης έξι τζιχαντιστών τρομοκρατών του ISIS, μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Η τουρκική αντιπολίτευση αντιδρά λέγοντας: «Αποφυλάκισαν τους τρομοκράτες καθώς οι φίλοι τους στη Συρία ήρθαν στην εξουσία».

Λεϊλά Σαχίν, αντιπρόεδρος ΚΟ κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης: «H απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου έχει εκδοθεί αλλά δεν γνωρίζουμε τους λόγους της απόφασης. Φυσικά θα παρακολουθήσουμε το ζήτημα».

Οζγκιουρ Οζέλ, πρόεδρος Ρεπουμπλικανικού Κόμματος: «Επειδή άλλαξαν τα δεδομένα στη Συρία, ήρθαν στην εξουσία οι Σαλαφίτες. Έτσι η κυβέρνηση λόγω της συγκυρίας αποφυλάκισε αυτούς τους φίλους των Σαλαφιτών και τους άφησαν να πάνε στη Συρία. Αυτούς που επιτέθηκαν στο αεροδρόμιο Ατατούρκ τους αποφυλάκισαν λόγω της συγκυρίας, ενώ ο Οσμάν Καβάλα δεν έχει ενοχλήσει κανέναν και παραμένει στη φυλακή εδώ και 8 χρόνια».

Ένταση στις διαρροές της Τουρκίας για τις ΗΠΑ

Νευρικότητα για Κύπρο και Κούρδους της βόρειας Συρίας

Πηγές υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας: «Οι ΗΠΑ είχαν προηγουμένως άρει το εμπάργκο όπλων στην ‘ΕΚΔΝΚ’, (Κυπριακή Δημοκρατία) διαταράσσοντας τη λεπτή ισορροπία στο νησί. Τώρα έχουν κάνει σχεδιασμό Αμυντικής Συνεργασίας. Παρακολουθούμε στενά αυτές τις εξελίξεις. Έχουμε λάβει και συνεχίζουμε να λαμβάνουμε κάθε είδους μέτρα για την ασφάλεια της ‘ΤΔΒΚ’. Τονίζουμε για άλλη μια φορά την αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε την ασφάλεια και τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων με κάθε κόστος.

» Λέμε τα ίδια πράγματα στις ΗΠΑ εδώ και πολλά χρόνια. Εκφράζουμε ότι μπορούμε να διαθέσουμε τις δικές μας δυνάμεις για έναν κοινό αγώνα κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικού Κράτους αλλά μέχρι στιγμής έχουν αγνοήσει αυτό το θέμα. Όπως δήλωσε επίσης ο Υπουργός μας, καμία επίθεση ή δραστηριότητα της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικού Κράτους δεν έχει παρατηρηθεί ή ακουστεί στη Συρία τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε ότι η ρητορική των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος είναι ένα κάλυμμα για τη συνέχιση της συνεργασίας τους με μια άλλη τρομοκρατική οργάνωση, το PKK/YPG. Αναμένουμε από τις ΗΠΑ να επαναξιολογήσουν τη θέση τους την επόμενη περίοδο».

Επίσκεψη διοικητή των Ειδικών Δυνάμεων του Εθνικού Στρατού της Συρίας στον Ντεβλέτ Μπαχτσελί

Ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν με τους ανώτερους αξιωματικούς που έδιωξαν τον Άσαντ.

Suriye Milli Ordusu 2.Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’yi ikinci kez ziyaret ederek bölge ile ilgili bilgi… pic.twitter.com/PVGaNpNSbs — MHP (@MHP_Bilgi) December 18, 2024

«Η Τουρκία αγοράζει Eurofighter λόγω και των εξοπλιστικών της Ελλάδας»

Η προσγείωση των βρετανικών μαχητικών στην Τουρκία φέρνει τα σενάρια της οριστικοποίησης της αγοράς των Eurofighter.

Μετεχάν Ντεμίρ, δημοσιογράφος: «Βασικός λόγος που αρχίζουμε να ενδιαφερόμαστε να αγοράσουμε τα Eurofighter είναι επειδη αποκλειστήκαμε απο τα F-35 και όλος ο σχεδιασμός είχει γίνει με αυτό το αεροσκάφος. Επιπλέον η Ελλάδα αγοράζει μαχητικά, στην περιοχή μας αυξάνονται οι απειλές και η Αεροπορία της Τουρκίας είναι ένας καθοριστικός παράγοντας. Γι αυτό και η Τουρκία κάνει αυτα τα βήματα.

» Aυτό που καταλαβαίνω είναι πως τα. Εurofighter έρχονται στην Τουρκία. Αυτή η προσγείωση των βρετανικών μαχητικών έχει ουσιαστικό χαρακτήρα. Ήρθε βρετανός υπουργός, ήρθαν αξιωματικοί της Μεγάλης Βρετανίας, εκεί ήταν και ο Αρχηγός της Τουρκικής Αεροπορίας. Ας πούμε καλορίζικα να είναι. Οι βρετανοί μας είχαν υποσχεθεί πως θα ´´σπάσουν ´´την αντίσταση του γερμανικού εμπάργκο, κι αυτή η προσγείωση είναι ένα τέτοιο μήνυμα».

Πηγή: skai.gr

