Πολύ θερμή υποδοχή επιφύλαξαν σύμφωνα με πληροφορίες, στον Νίκο Ανδρουλάκη οι σοσιαλιστές ηγέτες στην χθεσινή προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.

Τα πηγαδάκια στο περιθώριο της προσυνόδου ήταν πολλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δέχτηκε συγχαρητήρια από τους ηγέτες για την επανεκλογή του στην ηγεσία του κινήματος, αλλά και για την ανοδική τροχιά του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις.

Ο φωτογραφικός φακός αποτύπωσε τα στιγμιότυπα και στην κεντρική φωτογραφία που ανήρτησε το PES στους λογαριασμούς του στα social media (https://x.com/PES_PSE/status/1869653243800002729) πρωταγωνιστούν ο Πρόεδρος Ευρ. Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ο Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος Στέφαν Λέβεν, η Επικεφαλής Ευρωομάδας S&D Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Η αντιστροφή του pasokification, του όρου που μέχρι πρότινος σήμαινε την πτώση των ποσοστών και της επιρροής των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων, είναι ένας στόχος που φαίνεται να κατακτά η Χαριλάου Τρικούπη με την δυναμική που αναπτύσσει το κόμμα τους τελευταίους μήνες. Στην προσύνοδο του PES στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη εκτιμούν ότι η αλλαγή… πίστας για το ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώθηκε και σημειολογικά.

Το πρεσιγκ του ΠΑΣΟΚ στην Κυβέρνηση και το μπαράζ τροπολογιών με το οποίο χαράσσει την πολιτική του και κυρίως η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες σχολιάστηκε. Είναι ενδεικτικό ότι η κοινοβουλευτική πίεση για τις τράπεζες εντάχθηκε στο newsletter των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, όπου μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι:

«Xάρη στη δράση του ΠΑΣΟΚ και του αρχηγού του Νίκου Ανδρουλάκη, η ελληνική κυβέρνηση αναλαμβάνει επιτέλους δράση για τη ρύθμιση των τραπεζικών προμηθειών και την προστασία των πολιτών της.

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, οι διασώσεις τραπεζών στοίχισαν στον ελληνικό λαό δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ.

Επί του παρόντος, οι τράπεζες πραγματοποιούν υψηλά κέρδη λόγω των μεγάλων επιβαρύνσεων στους καταθέτες και του τεράστιου χάσματος μεταξύ των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων.

Είναι καιρός να στηρίξουμε τους πολίτες και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να κάνουμε τις τράπεζες να παίξουν τον ρόλο τους χρηματοδοτώντας και βοηθώντας την ανάπτυξη της οικονομίας».

Εξελίξεις στην γεωπολιτική σκακιέρα - Ο ρόλος της Τουρκίας

Οι σοσιαλιστές συζήτησαν για το μέλλον της Ευρώπης και όσα διαδραματίζονται στην Μέση Ανατολή, τη Συρία και τα Δυτικά Βαλκάνια με τον Νίκο Ανδρουλάκη να βρίσκει την ευκαιρία και από αυτό το βήμα για να εκφράσει τον προβληματισμό του για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή εν μέσω τον ραγδαίων εξελίξεων στην Συρία.

«Η εκλογή Τραμπ και οι ραγδαίες εξελίξεις στη Συρία δημιουργούν ένα νέο γεωπολιτικό πλαίσιο για την Ευρώπη. Ένα πλαίσιο πολλαπλών προκλήσεων. Γι’ αυτό άμεσα πρέπει οι πρωτοβουλίες να διαδεχτούν την αμηχανία. Ο ευρωστρατός, η ενίσχυση της Ενιαίας Εξωτερικής Πολιτικής, τα κοινά εξοπλιστικά προγράμματα, είναι κάποια σημαντικά βήματα. Βεβαίως, και η ελληνική διπλωματία πρέπει να κινηθεί άμεσα, μαζί με την ευρωπαϊκή, για να αποτρέψουμε ένα νέο επικίνδυνο σενάριο ενός «τουρκολιβυκού συμφώνου», τώρα με τη Συρία.» ανέφερε στην δήλωση του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Τροπολογία ΠΑΣΟΚ για Εποχικούς Πυροσβέστες

Και ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης έδινε την μάχη στις Βρυξέλλες, οι βουλευτές του συνέχισαν το κοινοβουλευτικό πρεσιγκ στην Κυβέρνηση με νέα τροπολογία, αυτή την φορά για τους εποχικούς πυροσβέστες. Σύμφωνα με την τροπολογία αφενός παρατείνεται ο χρόνος απασχόλησης των εποχικών πυροσβεστών από έξι σε δέκα μήνες ετησίως, αφετέρου δίνεται η δυνατότητα επαναπρόσληψης στους ήδη υπηρετήσαντες εποχικούς πυροσβέστες τόσο για το 2025 όσο και για τις επόμενες 10 συμβατικές περιόδους, δηλαδή μέχρι το 2035.

Η Κυβέρνηση δια στόματος Παύλου Μαρινάκη χαρακτήρισε ακοστολόγητη και ατεκμηρίωτη την τροπολογία

«Άλλη μια τροπολογία του ΠΑΣΟΚ η οποία έχει ως στόχο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να γίνει ευχάριστο, πρόσκαιρα ευχάριστο θα πω εγώ, σε μία συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα, την οποία τιμούμε και σεβόμαστε με πράξεις και όχι με ακοστολόγητες τροπολογίες για τον πολύ μεγάλο αγώνα που κάνει κάθε καλοκαίρι» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Το γάντι σήκωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς που έκανε λόγο νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες από την ΝΔ.

«Η πρότασή μας αυτή βρίσκεται μακριά από υπερβολές και μικροκομματικές υποσχέσεις, αντιμετωπίζοντας με δικαιοσύνη και υπευθυνότητα μια αδικαιολόγητη αδικία που λαμβάνει χώρα σε βάρος των εποχικών πυροσβεστών. Ας αφήσει, λοιπόν, ο κ. Μαρινάκης τις γενικότητες περί λαϊκισμού και ας απαντήσει επιτέλους επί της ουσίας γιατί η κυβέρνηση απορρίπτει την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ. Γιατί αρνείται κάθε πρωτοβουλία που στηρίζει την κοινωνία και το δημόσιο συμφέρον;» σημείωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ - Πως διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις

Στην Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν ότι το ΠΑΣΟΚ εδραιώνεται ως ο αντίπαλος πόλος στη ΝΔ, κάτι που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Το ΠΑΣΟΚ δημιουργεί την ατζέντα, απευθύνεται στην κοινωνία και αναδεικνύει την αβελτηρία της Κυβέρνησης και οι πολίτες ακούνε την εναλλακτική πρόταση του κόμματος για την Διακυβέρνηση του τόπου, σχολίαζαν χαρακτηριστικά στελέχη της πράσινης παράταξης. Η επιχείρηση «αμφίπλευρη διεύρυνση» από πλευράς ΠΑΣΟΚ θα συνεχιστεί όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά.

