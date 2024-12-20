Βορίδης για δημοσκοπήσεις: «Η πρωτιά της ΝΔ φανερώνει την αποδοχή της κυβέρνησης»

«Αυτές είναι ευνοϊκές δημοσκοπήσεις για την κυβέρνηση και την ΝΔ. Αλλά, επαναλαμβάνω, εγώ για να μην είμαι ασυνεπής πάντοτε τις δημοσκοπήσεις τις βλέπω περισσότερο, ειδικά στη φάση που βρισκόμαστε τώρα, γιατί τώρα είμαστε δυόμιση χρόνια πριν τις εκλογές, τις βλέπω πάντα σαν κατεύθυνση, σαν κάτι που δείχνει περισσότερο τάσεις και λιγότερο με ενδιαφέρει το αν είναι μια μονάδα πάνω, μισή μονάδα κάτω, δηλαδή αυτό δεν θεωρώ ότι είναι σημαντικό ως εύρημα». Αυτό ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, σχολιάζοντας τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις της Pulse και της Metron Analysis, σε συνέντευξή του στο Κανάλι 1 του Πειραιά.

«Νομίζω ότι και αυτές οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν ότι υπάρχει μία καθαρή πρωτιά της ΝΔ, που φανερώνει και την αποδοχή της κυβέρνησης, έχει υπάρξει ανατροπή στη θέση της αντιπολίτευσης του δεύτερου κόμματος, εκεί νομίζω είναι καθαρά το ΠΑΣΟΚ μπροστά με καθαρή διαφορά, και ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν δεύτερο κόμμα στις εκλογές, ουσιαστικά έχει σε μεγάλο βαθμό ρευστοποιηθεί», σημείωσε ο κ. Βορίδης και πρόσθεσε: «Το κόμμα της Λατινοπούλου φαίνεται ότι θεμελιώνεται και εκεί που υπήρχαν "Σπαρτιάτες" μέσα, μάλλον θα υπάρχει η Λατινοπούλου μέσα. Άρα αυτός ο χώρος ο συγκεκριμένος έχει εσωτερικές ανακατανομές». «Το γενικό πολιτικό σκηνικό φανερώνει αυτό που φάνηκε και στον προϋπολογισμό, η κυβέρνηση είναι σταθερή η κυβέρνηση βγήκε ενδυναμωμένη από τη διαδικασία του προϋπολογισμού και αυτό αντανακλάται και στις μετρήσεις» τόνισε.

Για τα προβλήματα της καθημερινότητας ο υπουργός επικρατείας επεσήμανε: «Εμείς ασχολούμαστε με τη βελτίωση της ζωής των πολιτών, αλλά αυτό το βλέπουμε και το κρίνουμε πάντα σε σχέση με τις δεσμεύσεις μας και με την εντολή την οποία έχουμε πάρει από τους πολίτες στο προεκλογικό μας πρόγραμμα».

«Γιατί αλλιώς ο καθένας μπορεί να βάλει όποιον πήχη θέλει στην καθημερινότητά του και στη βελτίωσή της. Εμείς θέλουμε να κριθούμε και νομίζω ότι αυτό είναι δίκαιο και έντιμο να κριθούμε σε σχέση με τις δεσμεύσεις μας στο προεκλογικό μας πρόγραμμα», συμπλήρωσε.

Τέλος, για τη φορολογία και τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο κ. Βορίδης υπογράμμισε: «Για τους ελεύθερους επαγγελματίες εμείς έχουμε μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές και ταυτόχρονα έχουμε καταργήσει πλήρως το τέλος επιτηδεύματος πολύ νωρίτερα από ό,τι είχαμε προγραμματίσει να το κάνουμε. Επίσης, είναι προφανές ότι ευνοούνται όσοι έχουν εργαζομένους, από τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών, επομένως τού μη μισθολογικού κόστους για την εργασία. Νομίζω έχουνε γίνει μία σειρά από πράγματα τα οποία ευνοούν και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους το αυτοαπασχολούμενους και τις μικρές επιχειρήσεις».

«Το γεγονός ότι έχουμε σημαντική αύξηση των φορολογικών εσόδων ενώ έχουμε ταυτόχρονα μείωση των φορολογικών συντελεστών είναι αποτέλεσμα μιας σειράς μέτρων, των μέτρων, κυρίως, αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής» κατέληξε ο υπουργός Επικρατείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

