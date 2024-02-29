Εξηγήσεις δίνουν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου οι βουλευτές των Σπαρτιατών

Έχει ξεκινήσει στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου η παροχή εξηγήσεων των βουλευτών του κόμματος των Σπαρτιατών, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για το αδίκημα της εξαπάτησης εκλογικού σώματος, μετά τις καταγγελίες του προέδρου του κόμματος, Βασίλη Στίγκα, περί πρακτικών «μαφίας» και «Δον Κορλεόνε».

Αναλυτικότερα, σήμερα, προσήλθε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς και κατέθεσε πολυσέλιδο υπόμνημα με τις θέσεις του.

Κατά την αποχώρησή του από τον 'Αρειο Πάγο σε δηλώσεις του ο κ. Κατσιβαρδάς, μεταξύ των άλλων, ανέφερε ότι τα όσα έχει υποστηρίξει ο Βασίλης Στίγκας είναι «ψεύδη και συκοφαντίες» και προσέθεσε: «Ο κ. Στίγκας έχει σκοπό να αποσείσει ευθύνες τρίτων και να με καταστήσει εξιλαστήριο θύμα, αλλά έχω δώσει απαντήσεις με δυο μηνύσεις και τέσσερις αγωγές που έχω ήδη καταθέσει. Το κατηγορητήριο θα καταρρεύσει».

Να σημειωθεί ότι εκτός από τον κ. Κατσιβαρδά εξηγήσεις έχουν ήδη δώσει ακόμα τέσσερις βουλευτές των Σπαρτιατών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

