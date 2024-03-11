Δεν πρέπει κανείς να παίζει με τον πόνο των συνανθρώπων μας, δήλωσε ο Ιάσωνας Φωτήλας, βουλευτής της ΝΔ και μέλος της εξεταστικής επιτροπής για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών», λίγο πριν τη συζήτηση επί των πορισμάτων των κομμάτων για το σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Κάλεσε μάλιστα τα κόμματα της αντιπολίτευσης «να αποφύγουνε μικροπολιτικά παιχνίδια».

Σε δική δήλωσή του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, και μέλος της ίδιας επιτροπής, Βασίλης Κόκκαλης, ανέφερε: «Από τη μία η Δικαιοσύνη έχει θεωρήσει το μπάζωμα παράνομη πράξη, από την άλλη η κυβέρνηση επιμένει για επιχειρησιακές ανάγκες. Από τη μία, εμείς ζητούμε τη διερεύνηση για όλα τα πολιτικά πρόσωπα από τον φυσικό δικαστή, μεταξύ των οποίων και στελεχών μας, κι από την άλλη η κυβέρνηση εντοπίζει ευθύνες μόνο στον σταθμάρχη και σε άλλους τρεις. Το μπάζωμα της αλήθειας θα το διαλύσει η ίδια η κοινωνία, η οποία απαιτεί δικαιοσύνη και ευθύνες σε όλους».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν «μπορεί ο κ. Καραμανλής να αποδοθεί στη Δικαιοσύνη με απλή άρση ασυλίας» απάντησε: «Βεβαίως. Διότι για τα αδικήματα παραλείψεως δεν απαιτείται ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Πρέπει το πολιτικό σύστημα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αφήσουμε στην πράξη τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

