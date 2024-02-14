Στην ΕΡΓΟΣΕ απευθύνθηκε το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη σύμβαση «717», ενώ στον τότε υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κ. Καραμανλή κοινοποιήθηκε προς ενημέρωση, ανέφερε στο πλαίσιο κατάθεσής της στην εξεταστική επιτροπή για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών» η αναπληρώτρια διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), Αλεξάνδρα Ρογκάκου.

«Γνωστοποιήσαμε το σχετικό έγγραφό μας προς ενέργεια στην αρμόδια Εισαγγελία και την ΕΡΓΟΣΕ και το κοινοποιήσαμε προς γνώση στον αρμόδιο υπουργό» είπε η νυν επικεφαλής της ΕΑΔ.

Όπως είπε η κυρία Ρογκάκου, η Αρχή παρέλαβε από την Εισαγγελία Εφετών (τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος) παραγγελία προκειμένου να ελεγχθεί εάν καθυστέρησε και εάν είχε προβλήματα η σύμβαση «717», η οποία είχε υπογραφεί στις 26/9/14 και έπρεπε να παραδοθεί στις 26/9/16. Σημείωσε ότι η παραγγελία είχε δοθεί αρχικά στο Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στις 7/3/19 και μετά την ίδρυσή της, η εντολή δόθηκε στην ΕΑΔ, χωρίς στο μεταξύ, να έχει γίνει κάποια ενέργεια. Ακολούθως, η κ. Ρογκάκου αναφέρθηκε στα συμπεράσματα της Αρχής, που περιλάμβαναν την παράλειψη τήρησης υποχρεωτικών προθεσμιών, τη μη πρόβλεψη επάρκειας ανταλλακτικών, κλοπές και βανδαλισμούς καθώς και προμετρικά σφάλματα κυρίως στην τηλεδιοίκηση Αθήνας και Λάρισας.

Τόνισε μάλιστα ότι η Αρχή πρότεινε -μεταξύ άλλων- την άσκηση πειθαρχικών διώξεων σε 18 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ κυρίως για παράλειψη τήρησης συμβατικών προθεσμιών. Ερωτηθείσα εάν η ΕΡΓΟΣΕ άσκησε αυτές τις διώξεις, η κ. Ρογκάκου είπε ότι αναζητήθηκαν ευθύνες σε 18 άτομα: Τρία άτομα είχαν αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης. Σε 15 άτομα ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη από την ΕΡΓΟΣΕ. Οι 11 απηλλάγησαν με απόφαση του διευθύνοντος συμβούλου. Για τέσσερα άτομα ο διευθύνων σύμβουλος επέβαλε την ανώτερη ποινή που μπορούσε να επιβάλει σύμφωνα με τον κανονισμό, που είναι απουσία από την υπηρεσία 10 ημερών. Τα τέσσερα αυτά άτομα άσκησαν έφεση ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου και το οποίο τους απάλλαξε.

Σε ερώτηση εάν σε όλη αυτή τη διαδικασία, ο υπουργός συμμετείχε, η κυρία Ρογκάκου απάντησε αρνητικά.

Για το εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στρέφεται εναντίον της Αρχής, η κ. Ρογκάκου είπε ότι με έκπληξη μάθαμε από την ιστοσελίδα της (Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας) για πιθανή παράβαση καθήκοντος από τον επιθεωρητή που συνέταξε το πόρισμά μας. Η κ Ρογκάκου σημείωσε ότι η ΕΑΔ είχε συνδράμει με όλα τα στοιχεία το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και πως είχε επισκεφθεί η ιδία και ο επιθεωρητής της Αρχής το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, «για να εκφράσουμε την πικρία μας». «Αν υπήρξε κάποιο σφάλμα και να το δούμε, όμως δεν είχε κληθεί ο επιθεωρητής ποτέ να πει την άποψή του [...] και κατά την άποψή μας, (το στοιχείο αυτό του πορίσματος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας) είναι ότι άδικο και αβάσιμο», είπε η κ. Ρογκάκου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.