Την άρνησή του να υπογράψει την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών», επικαλούμενος την ποιότητα της διερμηνείας, γνωστοποίησε με επιστολή του ο διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Train, Μαουρίτσιο Καποτόρτο.

Όπως ανέφερε στο κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης, ο πρόεδρος της επιτροπής Δημήτρης Μαρκόπουλος, «τέτοιου είδους ενέργειες εκ μέρους του κ. Καποτόρτο, δυσχεραίνουν ξεκάθαρα το έργο της επιτροπής μας και ενδεχομένως υποκρύπτουν κάποιου είδους σκοπιμότητα, ενδεχομένως να λειτουργούν και παρελκυστικά».

Μετά, δε, από σχετική πρότασή του, η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει από τους δύο διερμηνείς, που ανέλαβαν την μετάφραση, να υπογράψουν τα σχετικά πρακτικά, και αν χρειαστεί να ξανακούσουν το ηχητικό υλικό των εν λόγω συνεδριάσεων.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.