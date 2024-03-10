Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη: Τι διαπιστώνει το πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ – Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ

Του Γιάννη Ανυφαντή

Περαιτέρω διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πολιτικών που διετέλεσαν Υπουργοί Υποδομών από την υπογραφή της σύμβασης 717/2014 έως και τη νύχτα της 28η Φεβρουαρίου ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στο πορισματικό κείμενο που κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Στην πορισματική θέση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επισημαίνεται ότι η διερεύνηση πρέπει να γίνει από φυσικό δικαστή και όχι από την εθνική αντιπροσωπεία, καθώς όπως τονίζεται στο κείμενο από την Κουμουνδούρου «για τα εγκλήματα παραλείψεως κατά την άσκηση των υπουργικών καθηκόντων αρμόδια είναι η τακτική Δικαιοσύνη, καθώς σε ότι αφορά το άρθρο 86 Συντάγματος και το προστατευτικό πλέγμα για τις πράξεις που εκτελούνται κατά την ενάσκηση των υπουργικών καθηκόντων, δεν προκύπτει ότι συμπεριλαμβάνεται και η παράλειψη εκτέλεσης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας». Όπως προκύπτει από το πόρισμα ο έλεγχος θα πρέπει να γίνει στους κ.κ. Χρυσοχοΐδη, Σπίρτζη, Καραμανλη΄, τον υφυπουργό κ. Καραγιάννη αλλά και τους γενικούς γραμματείς των υπουργείων.

Επιπλέον το πόρισμα της Κουμουνδούρου διαπιστώνει ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμανλή, για τον διορισμό του σταθμάρχη, για την απουσία θέσπισης Εθνικών Κανόνων Ασφαλείας στα τρένα αλλά και για την μη επισκευή του συστήματος τηλεδιοίκησης στη Λάρισα – είχε καταστραφεί το καλοκαίρι του 2019. Ζητά μάλιστα να υπάρξει ομόφωνη απόφαση από την εξεταστική επιτροπή για άρση της βουλευτικής ασυλίας του πρώην Υπουργού.

Στο κάδρο πάντως βάζει και τον τότε υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργό, Χρήστο Τριαντόπουλο για τις παρεμβάσεις στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Πρόταση για προανακριτική από το ΠΑΣΟΚ

Την πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής επαναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη, που δεν κατέθεσε σήμερα πορισματικό κείμενο. Βουλευτές – μέλη της εξεταστικής τονίζουν ότι δεν συνέταξαν πόρισμα καθώς δεν παρέλαβαν ολόκληρη την δικογραφία, δεν κλήθηκαν προς εξέταση ουσιώδεις μάρτυρες και η επιτροπή δεν διερεύνησε καθόλου την επόμενη ημέρα του δυστυχήματος.

«Η στέρηση από την Εξεταστική Επιτροπή και κατ´ επέκταση από την Ελληνική κοινωνία κρίσιμων αποδεικτικών μέσων τα οποία με επαγωγικό τρόπο θα οδηγούσαν στην αποκάλυψη στοιχείων σε σχέση με πράξεις και παραλείψεις προσώπων που σχετίζονται με την τραγωδία των Τεμπών, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται και συνδεδεμένα με την κυβερνητική πλειοψηφία πολιτικά πρόσωπα, τα οποία και προσπαθεί να προστατέψει», επισημαίνει μεταξύ άλλων η Χαριλάου Τρικούπη, εξαπολύοντας δριμεία επίθεση στην κυβερνητική πλειοψηφία.

«Από όσα παραπάνω αναφέρονται είναι προφανές ότι η Εξεταστική Επιτροπή θα πρέπει να μετατραπεί σε Προανακριτική Επιτροπή και να ασκήσει τις αρμοδιότητες της σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος», καταλήγει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

