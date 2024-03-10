Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στις 11 Μαρτίου ο πολιτικός διάλογος Ελλάδας -Τουρκίας, στην Άγκυρα - Τι θα συζητηθεί

Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, καθώς και οι περιφερειακές και οι διεθνείς εξελίξεις στο επίκεντρο της συζήτησης

Παπαδοπούλου

Στις 11 Μαρτίου 2024, στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας, θα διεξαχθούν στην Άγκυρα συνομιλίες μεταξύ της Υφυπουργού Εξωτερικών, Πρέσβεως Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, και του Τούρκου Υφυπουργού Εξωτερικών, Πρέσβεως Burak Akçapar.

Αντικείμενο των συνομιλιών θα αποτελέσουν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, καθώς και οι περιφερειακές και οι διεθνείς εξελίξεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τουρκία Ελλάδα διάλογος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark