Στις 11 Μαρτίου 2024, στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας, θα διεξαχθούν στην Άγκυρα συνομιλίες μεταξύ της Υφυπουργού Εξωτερικών, Πρέσβεως Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, και του Τούρκου Υφυπουργού Εξωτερικών, Πρέσβεως Burak Akçapar.

Αντικείμενο των συνομιλιών θα αποτελέσουν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, καθώς και οι περιφερειακές και οι διεθνείς εξελίξεις.

Πηγή: skai.gr

