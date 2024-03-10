ΜέΡΑ25: Οργή και θλίψη για την τρανσφοβική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

«Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψουν τα όσα νιώθουμε μετά τη χθεσινοβραδινή τρανσφοβική επίθεση πλήθους δεκάδων τραμπούκων ενάντια σε δύο νεαρά τρανς άτομα στην πλατεία Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη» αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση για το περιστατικό το Μέρα25.

«Οι εικόνες και τα βίντεο που κυκλοφορούν στη δημοσιότητα, και εμφανίζουν τον τρόπο με τον οποίο κυνηγήθηκαν τα δύο τρανς άτομα μας τρομάζει και μας εξοργίζει» τονίζει χαρακτηριστικά μιλώντας για μια άσχημη πτυχή μιας κοινωνίας που ταΐζεται με τρανσφοβία και ομοφοβία, με επιθέσεις εναντίον ευάλωτων ατόμων, που νιώθει ισχυρή όταν ποδοπατά τον αδύναμο, που γελάει με τον πόνο της άλλης.

Συνοψίζει δε πως για τα αίτια αυτής της επίθεσης ευθύνες έχουμε όλοι και όλες μας.

Εκτιμά πως πρόσφατη ψήφιση του νομοσχεδίου για τον γάμο στα ομόφυλα ζευγάρια φανέρωσε τις πραγματικές σκοταδιστικές απόψεις πολλών κυβερνητικών βουλευτών και υπουργών.

«Σε μια χώρα που η ίδια η πολιτική ηγεσία την ώρα που αναγνωρίζει βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, επιτρέπει να στήνονται ρατσιστικές τηλεοπτικές συζητήσεις για να κρατήσει ικανοποιημένο όλο το ακροατήριο της, δυστυχώς δημιουργεί ρητορικές μίσους και αφήνει το περιθώριο σε τέτοια περιστατικά όπως το χθεσινό στη Θεσσαλονίκη», υπογραμμίζει και προσθέτει πως «με όλη μας την ψυχή στεκόμαστε δίπλα στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και ευχόμαστε τα δύο νεαρά θύματα να είναι καλά. Απαιτούμε από την πολιτεία να φροντίσει ώστε να μην υπάρξει παραθυράκι να γλιτώσουν όσοι συνέβαλαν στο τρανσφοβικό λιντσάρισμα»

Συνοψίζει πως για να μην υπάρξει ξανά άλλη τέτοια επίθεση χρειάζεται, από χθες, το Κράτος, συλλογικότητες και φορείς με αντικείμενο τα Ανθρώπινα και ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα, να προχωρήσουν άμεσα σε πρωτοβουλίες για την ενημέρωση και ανάδειξη της ορατότητας και της ισότητας των τρανς και ομόφυλων ατόμων.

«Αυτή η κοινωνία θα αλλάξει. Πρέπει και μπορεί να αλλάξει. Για αυτούς/ες/@ θα παλέψουμε. Για να νικήσουμε τον ακροδεξιό λόγο, την μισαλλοδοξία και τον σκοταδισμό τους», κλείνει.

