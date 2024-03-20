Κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση των Τεμπών άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή στην Ολομέλεια της Βουλής.

Πιο αναλυτικά η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη από το βήμα της Βουλής:

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Πριν από λίγο, σε αυτό το βήμα, πήρε τον λόγο ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής. Μιας Εξεταστικής Επιτροπής – παρωδία.

Ποιο ήταν το ύφος του κ. Μαρκόπουλου;

Ήταν το ύφος ενός προέδρου μιας Εξεταστικής Επιτροπής που έχει ενσυναίσθηση σχετικά με το τι συνέβη το βράδυ του εγκλήματος των Τεμπών; Αυτό ήταν ο ύφος του κ. Μαρκόπουλου, συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας; Κουνώντας συνεχώς το δάχτυλο σε ποιους;

Όσον αφορά στον αγώνα να μείνει η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον μαγαρίζουν οι συμπεριφορές σας. Διότι είστε ακριβώς τα ίδια με αυτούς που επί πέντε χρόνια έπαιζαν με τους θεσμούς και με την αξιοπιστία του πολιτικού κόσμου. Γι’ αυτό γυρνάει την πλάτη ο ελληνικός λαός στην πολιτική. Γιατί είστε τα ίδια: Σκάνδαλα, συγκάλυψη, διχόνοια, τοξικότητα. Και έχετε καβαλήσει το καλάμι της αλαζονείας. Η εποχή του κ. Μητσοτάκη για τη Νέα Δημοκρατία είναι μία εποχή – μνημείο αλαζονείας και προσβολής του πολιτικού κόσμου και των θεσμών.

Ό,τι κατηγορούσατε, το μιμείστε επ’ ακριβώς.

Τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου του 2023, τη νύχτα της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών, όταν 57 συνάνθρωποι μας έχασαν με οδυνηρό και άδικο τρόπο τη ζωή τους, όλοι μείναμε άφωνοι.

Δεν περίμενε κανείς να αμφισβητείται σε μία ευρωπαϊκή χώρα το στοιχειώδες: η ασφάλεια στις μεταφορές. Όταν, μάλιστα, από αυτό εδώ το βήμα μερικούς μήνες πριν, ο αρμόδιος υπουργός έκανε και μαθήματα ασφάλειας του μέσου, όταν τέθηκαν από κάποιους συναδέλφους.Όλα αυτά προκαλούν σε εκατομμύρια Έλληνες θλίψη, οργή και αγανάκτηση.

Το πιο ασφαλές, οικονομικό, πράσινο μέσο μεταφοράς, το τρένο, μετατράπηκε εν μία νυκτί σε ένα σύμβολο εθνικού πένθους.

Από εκείνη τη νύχτα μέχρι σήμερα, ακολουθείτε μία σταθερή, προσβλητική για τη μνήμη των θυμάτων στρατηγική από την οποία δεν έχετε λοξοδρομήσει καθόλου. Και αυτό ακριβώς είναι το επίδικο της σημερινής συζήτησης.

Η στρατηγική σας συμπυκνώνεται σε τρεις λέξεις: Διαφθορά-Συγκάλυψη-Ατιμωρησία. Αυτό πια είναι ένα πάγιο μοτίβο της διακυβέρνησης σας. Έχετε μετατατραπεί σε μία αγέλη εξουσίας,

όπου όποτε απειλείται η καρέκλα σας ή σας ασκείται κριτική και αμφισβητούνται οι καθεστωτικές σας πρακτικές, επιτίθεστε σαν ύαινες στους πολιτικούς σας αντιπάλους, ακόμη και στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών.

Ο ευρωπαϊσμός σας πάει περίπατο, όταν απειλούνται οι καρέκλες σας,

και μαζί πάει περίπατο η διάκριση των εξουσιών και ο σεβασμός στο κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Πόσες φορές ο κ. Μητσοτάκης έχει πει για πολλές και διαφορετικές υποθέσεις ότι είναι αναγκαίο να έρθουν «όλα να έρθουν στο φως».

Και τι κάνει εν τέλει; Σκοτάδι και συγκάλυψη. Αυτό καταφέρατε, αυτό επιχειρείτε και σε αυτήν την περίπτωση, όπως κάνατε και σε άλλες στο πρόσφατο παρελθόν.

Σήμερα, λοιπόν, ζούμε την τέταρτη πράξη της επιχείρησης συγκάλυψης στη Βουλή. Εμείς εξαρχής σταθήκαμε απέναντι σε αυτή την αλαζονική

και προκλητική συμπεριφορά της κυβέρνησης. Χωρίς να ψάχνουμε ευθύνες πηγαίνοντας πίσω… στον Χαρίλαο Τρικούπη, όπως έκανε το ΚΚΕ δίνοντάς σας διέξοδο διαφυγής. Εμείς μείναμε στα στοιχεία και επιμείναμε στην αναζήτηση της αλήθειας.

Το φθινόπωρο καταθέσαμε πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, όταν ήρθε στη Βουλή το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εντόπιζε ποινικές ευθύνες στους κ.κ. Σπίρτζη και Καραμανλή

για παράβαση καθήκοντος και απιστία για τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717 για την τηλεδιοίκηση, που αν είχε ολοκληρωθεί στην ώρα της, σήμερα 57 οικογένειες δεν θα θρηνούσαν τους δικούς τους ανθρώπους.

Δεν ήταν ένα κατηγορητήριο, που φανταστήκαμε. Δεν αποφασίσαμε, όπως υπονόησε ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, να ξεκινήσουμε ένα κυνήγι μαγισσών βάσει θεωριών συνωμοσίας. Μείναμε στα στοιχεία και σε αυτά που έλεγε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και, μάλιστα, τότε -θυμάται ο κ. Βορίδης- μας εγκαλούσε λέγοντας «υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της μη ολοκλήρωσης της 717 και της τραγωδίας;».

Εφόσον δεν εμπιστεύεστε την ευρωπαία εισαγγελέα, δεν έχετε παρά να διαβάσετε το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων που εσείς οι ίδιοι διορίσατε και οι οποίοι υπογραμμίζουν ξεκάθαρα ότι αν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν υπήρχε περίπτωση να συγκρουστούν τα τρένα.

Είναι, λοιπόν, τουλάχιστον ειρωνικό να ακούμε από τον προκλητικά απόντα σήμερα κ. Μητσοτάκη να δηλώνει με απεριόριστη αλαζονεία σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι «όποιος πιστεύει ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα, ας καταθέσει αίτημα προκαταρκτικής επιτροπής, με συγκεκριμένο κατηγορητήριο».

Αυτό καταθέσαμε τον περασμένο Οκτώβριο και το απορρίψατε χωρίς καν να το διαβάσετε, μόνο και μόνο για να προστατέψετε τον κ. Καραμανλή και να αποκρύψετε την αλήθεια.

Αντί λοιπόν να «σηκώσετε το γάντι», όπως θα όφειλε οποιοσδήποτε Πρωθυπουργός μιας κανονικής ευρωπαϊκής χώρας, και να πείτε «ναι, αφού λέει αυτά η ευρωπαϊκή εισαγγελία, ας πάμε βάσει αυτών σε προανακριτική επιτροπή», τι κάνατε; Βρήκατε σωσίβιο στο ΚΚΕ για να μας πείτε ότι για όλα φταίει η Ευρώπη και να ξεκινήσουμε να ψάχνουμε ψύλλους στα άχυρα, καλώντας δεκάδες μάρτυρες που δεν είχαν καμία σχέση με την υπόθεση. Είναι, λέει, αδιανόητο να κατηγορούμε την Εξεταστική Επιτροπή και την πλειοψηφία, που δεν κάλεσε σημαντικούς μάρτυρες, γιατί κάλεσε πολλούς. Πολλούς, ναι. Αλλά όχι τους σημαντικούς. Το λέω αυτό, διότι, όταν συζητάς από το 1997 έως σήμερα, προφανέστατα το κάνεις διότι έχεις ιδιοτέλεια: να μην πέσει το φως του προβολέα της αλήθειας και της δικαιοσύνης στην τηλεδιοίκηση. Διότι αυτό είναι το μεγάλο σκάνδαλο, που υπογραμμίζουν και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί.

Φταίνε λοιπόν αυτοί που σας έδωσαν 54 εκατομμύρια για να έχουν ασφάλεια στις μεταφορές οι Έλληνες πολίτες και όχι εσείς και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του Καμμένου, που τα κατασπαταλήσατε χωρίς να υλοποιήσετε αυτό το έργο, για να αποφύγουμε αυτήν την τραγωδία. Φοβερό σχήμα! Αυτό δείχνει πόσο αναξιόπιστοι είστε.

Έκτοτε η συνέχεια είναι γνωστή. Την περιέγραψα με σαφήνεια την ημέρα, που ψηφίσατε την Εξεταστική Επιτροπή. Ό,τι είπαμε, αυτό έγινε.

Το έργο άλλωστε το έχουμε ξαναδεί. Καταχραστήκατε το αριθμητικό της πλεονέκτημα σας για να επιβάλετε τη βούλησή σας και να αποσιωπήσετε τις ευθύνες σας. Βλέπαμε το αλγεινό ύφος των μελών της Νέας Δημοκρατίας στην εξεταστική επιτροπή και παγώναμε σκεπτόμενοι πώς ένιωθαν οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων.

Το ύφος αυτό είναι αποκαλυπτικό μιας καθεστωτικής νοοτροπίας.

Μιας νοοτροπίας ξεκάθαρης πια ότι «δεν μας ακουμπάει κανείς» και πως «είμαστε πολιτικά ισχυροί και θα επιβάλουμε ό,τι θέλουμε». Αυτή είναι η σημερινή κυβέρνηση.

Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι ιδιαίτερο. Μιλάμε για ένα πλήγμα στην καρδιά του ελληνικού λαού. Για αυτό αναφέρω ότι ήταν αδιανόητο το ύφος, που δεν είναι σημερινό. Τα ίδια κάνατε και στην Εξεταστική Επιτροπή, αιωρούμενοι από την πραγματικότητα.

Πραγματικά, είναι ντροπή αυτή η συμπεριφορά. Αλλά πάνω από όλα είναι ντροπή η απόκρυψη και η συγκάλυψη.

Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους:

Σημαντικοί μάρτυρες δεν κλήθηκαν ποτέ, γιατί εσείς δεν αφήσατε να έρθουν.

Είναι οι εργαζόμενοι που προειδοποιούσαν, η πρώην επιθεωρήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Μάγδα Γεροντίδου, η οποία ερεύνησε για δύο χρόνια τη σύμβαση 717 μέχρι να αντικατασταθεί από τη διοίκηση της Αρχής. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αξιοποίησε τις καταθέσεις της, που ήταν εξαιρετικής σημασίας για το πόρισμά της. Εσείς όμως δεν θέλατε να ακουστεί η φωνή της στην Εξεταστική Επιτροπή. Και μετά σας κάνει εντύπωση η παρέμβαση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως.

Αλλά και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Αγοραστός, άργησε να κληθεί, με αποτέλεσμα να έρθει ενώ είναι ήδη κατηγορούμενος

και βέβαια δεν απάντησε ποτέ γιατί μπάζωσε τον τόπο του εγκλήματος και ποιου τις εντολές εκτελούσε.

Η δικογραφία της Λάρισας δεν ήρθε ολόκληρη.

Ο κ. Καραμανλής, αντί να εμφανιστεί ως κατηγορούμενος στην επιτροπή, ήρθε να υποδείξει με ποιον τρόπο θα πρέπει να πενθούν οι συγγενείς των θυμάτων.

Για τους λόγους αυτούς αποχωρήσαμε, όταν εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια που είχαμε να αναζητήσουμε την αλήθεια. Αρνηθήκαμε να λάβουμε μέρος σε μια παρωδία, που παιζόταν στην πλάτη μιας εθνικής τραγωδίας.

Και για αυτό επαναφέρουμε την πρότασή μας -γνωρίζοντας πολύ καλά ότι θα βρούμε εμπόδια και τείχος- για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, που στηρίζεται στο πόρισμα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως,

βάσει και των νέων στοιχείων που αποκαλύφθηκαν.

Εξαρχής έπρεπε να δείξετε θάρρος, γενναιότητα και όχι να προσπαθείτε, στέλνοντας τη συζήτηση από το 1997 μέχρι να σήμερα, να ρίξετε σκοτάδι στην υπόθεση αυτή.

Τι λέει το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που τόσο πολύ έχει ενοχλήσει την κυβέρνηση;

Λέει ότι αν είχε εκτελεστεί η σύμβαση 717, δηλαδή αν είχε εγκατασταθεί έγκαιρα η τηλεδιοίκηση, δεν θα είχε συμβεί το τραγικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου και άρα πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες σε όσους καθυστέρησαν την εκτέλεση της σύμβασης από το 2015 έως το 2023.

Συγκεκριμένα, για τις ευθύνες του Κ. Καραμανλή πρέπει να επισημανθεί ότι εναντίον του υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ενοχής, που ενισχύονται από τα εξής αντικειμενικά δεδομένα :

- Τη συνειδητή αγνόηση του Πορίσματος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

- Τη σύμβαση με την Hellenic Train, που κατέθεσε ο συγκεκριμένος Υπουργός με δική του πρωτοβουλία και η οποία ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2022 αποκλειστικά και μόνο από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.

-Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο κ. Καραμανλής, αγνοώντας προκλητικά τις αποφάσεις του Δ.Σ. της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και κατά παράβαση της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ενήργησε εις βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και υπέρ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ μετέπειτα Hellenic Train.

Μείωσε τις υποχρεώσεις επενδύσεων της σε τροχαίο υλικό και υποδομές

από 645 εκ. ευρώ σε μόλις 77 εκ. ευρώ.

-Μάλιστα επέκτεινε τις υποχρεώσεις επιδότησης της Hellenic Train από το Ελληνικό Δημόσιο για πέντε ακόμα χρόνια.

-Ο κ. Καραμανλής, επίσης, δεν θέσπισε Εθνικούς Κανόνες Ασφαλείας ως όφειλε βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών, ούτε έλαβε μέτρα ασφάλειας με τη θέσπιση Νέων Εθνικών Κανόνων (άρθρο 60 Ν. 4632/2019).

-Επιπλέον, όχι μόνο δεν κήρυξε έκπτωτο τον ανάδοχο της σύμβασης

για τις τεράστιες καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου, αλλά προέβη και σε αδικαιολόγητη αποζημίωση ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ για θετικές ζημιές.

-Αγνόησε τις έγγραφες προειδοποιήσεις του συνδικαλιστικού οργάνου των μηχανοδηγών.

Με όλα αυτά, δημιουργούνται συνεπώς εύλογα ερωτηματικά αναφορικά με τις προθέσεις και τα κίνητρα του τότε υπουργού σας, του κ. Καραμανλή. Πρωτίστως αναφορικά με το εάν το κίνητρο των πολιτικών του επιλογών ήταν η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος ή η προάσπιση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων.

Γι’ αυτό ζητάμε, μαζί με τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά και έναν ολόκληρο λαό, που παρακολουθεί αποσβολωμένος τη συμπεριφορά σας σε αυτή την υπόθεση, να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Τι συνέβη εκείνο το μοιραίο βράδυ – για να μη δίνουμε περιθώριο και στη συνωμοσιολογία. Η μη αποκάλυψη της αλήθειας που εσείς επιχειρείτε, δίνει περιθώριο στην ακροδεξιά συνωμοσιολογία. Ακόμη και για αυτό είστε υπεύθυνοι.

Πρέπει, λοιπόν, βάσει της αλήθειας και των πραγματικών γεγονότων να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Και στην περίπτωση του πορίσματος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, όπως συνέβη και με το καταδικαστικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κράτος δικαίου, η συμπεριφορά της κυβέρνησης είναι το ίδιο προκλητική, εριστική, καταφεύγοντας πάντα στην στρεψοδικία.

Όταν βρίσκει τα δύσκολα, επινοεί εσωτερικούς ή εξωτερικούς εχθρούς.

Εγκαταλείπει το «εκσυγχρονιστικό» της προσωπείο και αρχίζει τις συνωμοσιολογίες. Τότε είναι που αποκαλεί όσους τις ασκούν κριτική «ανθέλληνες» ή «δερβέναγες», όπως ακούσαμε τον κ. Γεωργιάδη να χαρακτηρίζει την κα. Εισαγγελέα.

Ο κ. Γεωργιάδης ο οποίος έχει καταντήσει «υπουργός Προπαγάνδας», αξιοποιώντας κάθε γκεμπελική πρακτική. Μια μηχανή παραγωγής ψεύδους. Προχθές, είχαμε ένα τραγικό δυστύχημα στον Άγιο Νικόλαο και δήλωσε ότι δεν ήταν σε εφημερία το νοσοκομείο. Κατόπιν, βγαίνουν οι εργαζόμενοι, η διοίκηση διαβεβαιώνοντας ότι το νοσοκομείο εφημέρευε κανονικά. Στόχος του είναι να μην αποκαλυφθεί στην ολότητά της η αλήθεια για τις τεράστιες ελλείψεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Πριν μια εβδομάδα, στην εκπομπή του υποψήφιου ευρωβουλευτή σας – και θέλω μια καθαρή απάντηση κ. Βορίδη και για αυτό όπως και για όλα τα υπόλοιπα – αυτή η μηχανή του ψεύδους και σύντροφός σας και στον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, δήλωσε ότι υπάρχει δικαστική απόφαση Εφετείου, που αθωώνει την πρώην εισαγγελέα της ΕΥΠ, Β. Βλάχου. Ποια είναι αυτή η απόφαση; Στη δημοσιότητα, παρακαλώ, αλλιώς είστε επικίνδυνοι. Είστε επικίνδυνοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τα λέω όλα αυτά, όχι για να φύγουμε από την ουσία της συζήτησης αλλά για να αποδείξω ότι το μοτίβο είναι το ίδιο: Σκάνδαλα, συγκάλυψη, ατιμωρησία, χυδαία προπαγάνδα.

Και άντε εμάς δεν μας σέβεστε. Τις οικογένειες που θρηνούν τα παιδιά τους και περιμένουν κάτι περισσότερο από ένα υγιές πολιτικό σύστημα;

Το μοτίβο είναι μόνιμο και βαθιά επικίνδυνο. Για τους θεσμούς και για μια χώρα που όντως δώσαμε μεγάλο αγώνα, η παράταξή μας, για να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να υπάρχει η Ευρωπαία Εισαγγελέας για να αποκαλύπτει τις πομπές σας. Ό,τι δεν κάνει η ελληνική δικαιοσύνη μέχρι σήμερα.

Οι επιθέσεις που δεχόμαστε και από εσάς και από τα μίντια που σας στηρίζουν, είναι γιατί είστε αλλεργικοί σε κάθε είδους κριτική.

Δεν έχετε κανένα ηθικό πλεονέκτημα. Ποιο είναι αυτό το ηθικό πλεονέκτημα που σας κάνει να καταδικάσετε όποιον, εντός ή εκτός της χώρας, πει κάτι για τη διακυβέρνησή σας, να αμφισβητήσει την κουλτούρα διακυβέρνησης;

Μια και μόνο είναι η προτεραιότητα σας: Να στήνετε μέσα στον κρατικό μηχανισμό πελατειακά παραμάγαζα. Ρουσφετομάγαζα.

Αν θέλετε την άποψή μου, αυτή η νοοτροπία να στήνετε μέσα στον κρατικό μηχανισμό ρουσφετομάγαζα, είναι και η βασική αιτία που δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση. Αυτή ακριβώς η νοοτροπία, που δεν έχετε το θάρρος να την ξεπεράσετε. Η ευθύνη των “γαλάζιων παιδιών” και του κ. Καραμανλή είναι προϊόν αυτής ακριβώς της νοοτροπίας. Πελατειακά παραμάγαζα σε κάθε κομμάτι του κράτους. Το κράτος το βλέπετε ως λάφυρο. Αυτή η νοοτροπία χρεοκόπησε την Ελλάδα και την έφερε στα μνημόνια. Και δυστυχώς παραμένετε αμετανόητοι, προσηλωμένοι σε όλες τις νοοτροπίες και σε όλες τις συμπεριφορές που έφεραν τα μνημόνια στον τόπο.

Αντί λοιπόν, ακόμη και μετά από αυτή την τραγωδία, να εκσυγχρονίσετε το σιδηροδρομικό δίκτυο ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές τραγωδίες, εσείς κάνετε μια πλαστή επίδειξη δύναμης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και σήμερα, έναν χρόνο μετά γινόμαστε μάρτυρες από περιστατικά όπου μία νέα σιδηροδρομική τραγωδία αποτρέπεται στο παραπέντε. Πόσες φορές δεν είδαμε αντίστοιχα πρωτοσέλιδα εφημερίδων; Όπως έγινε παραμονές Χριστουγέννων στο σιδηροδρομικό κέντρο Αχαρνών. Όπως έγινε σε σταθμό έξω από τη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Οκτώβριο και πριν ενάμιση μήνα στον σταθμό του αεροδρομίου, πάλι με παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

Προτιμάτε, λοιπόν, να αποκρύψετε την αλήθεια παρά να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Προτιμάτε τον εύκολο δρόμο της ατιμωρησίας και όχι το δύσκολο δρόμο της ευθύνης. Η στάση σας πλήττει την αξιοπιστία των θεσμών και οδηγεί έναν ολόκληρο λαό να χάνει την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη, στους θεσμούς και εν τέλει στην πολιτική. Η συμπεριφορά σας διασύρει διεθνώς τη χώρα και προσβάλει το δημοκρατικό μας πολίτευμα.

Που είναι σήμερα ο Πρωθυπουργός; Δεν όφειλε να είναι εδώ; Δεν όφειλε να είναι σήμερα εδώ ο κ. Μητσοτάκης; Ξέρετε τι αποδεικνύει η συμπεριφορά του; Ότι είναι η προέκταση της συμπεριφοράς του κ. Μαρκόπουλου. Ότι επιλέγει να γυρνάει την πλάτη στην κοινωνία αντί να την κοιτάξει στα μάτια και να αναλάβει τις ευθύνες του. Αυτό αποδεικνύει η απουσία του από τη σημερινή σημαντική συνεδρίαση της Βουλής των Ελλήνων.

Από εδώ και στο εξής τα Τέμπη θα συμβολίζουν την πολιτική, ηθική και θεσμική σας χρεοκοπία. Η προσπάθεια συγκάλυψης που επιχειρείτε συστηματικά και μεθοδευμένα, δεν μπορεί να σάς αφήνει στο απυρόβλητο. Έχετε δημιουργήσει πλέον ένα προηγούμενο, που δεν περνά απαρατήρητο εντός και εκτός της χώρας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα ότι βάλλεται και υποχωρεί. Αλλά σας φταίνε οι ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων, ακόμα και του δικού σας Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Γιατί και ευρωβουλευτές της δικής σας πολιτικής οικογένειας ψήφισαν αυτό το ψήφισμα. Σύσσωμοι οι Φιλελεύθεροι, Σοσιαλιστές, Αριστερά, Πράσινοι. Αλλά σας φταίει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει την ανάγκη να αλλάξει ο τρόπος επιλογής ανώτατων δικαστών για να ενισχυθεί η διάκριση των εξουσιών στη χώρα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας φταίει;

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έθεσε θέμα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα ζητήματα των λογισμικών. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει κυρώσεις σε εμπλεκόμενες εταιρείες.

Τώρα, η Ευρωπαία Εισαγγελέας που λέει ξεκάθαρα ότι εμποδίζετε την έρευνα. Και αυτή κάνει κομματικά παιχνίδια; Όλοι κάνουν κομματικά παιχνίδια; Της επιτίθεστε και την αποδομείτε, όπως κάνατε και στις ανεξάρτητες αρχές. Γι’ αυτό κάνω λόγο για μόνιμο μοτίβο.

Αποδεικνύετε με τη συμπεριφορά σας πως ό,τι είπε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτσι ακριβώς. Και με τη σημερινή σας συμπεριφορά και με την εξεταστική επιτροπή, ακριβώς ό,τι περιγράφει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η πολιτική πραγματικότητα στη χώρα μας.

Συμπεριφέρεστε ως μια πολιτική ελίτ, που αντιμετωπίζει το κράτος ως λάφυρο, ως επιχείρηση. Γι’ αυτό στέκομαι και στεκόμαστε απέναντι σε αυτές τις πρακτικές. Έχουμε χρέος να σταθούμε απέναντι σε όλα αυτά τα φαινόμενα για το παρόν και το μέλλον του λαού μας. Αλλά πάνω απ’ όλα γιατί πρέπει να λάμψει η αλήθεια. Τη χρωστάμε στις νεότερες γενιές που βγήκαν πέρυσι στους δρόμους συγκινημένες, αγανακτισμένες.

Πρέπει να δείξουμε με τις πράξεις μας ότι αξίζουν πολύ περισσότερα από αυτά που τους προσφέρει η σημερινή κυβέρνηση.

Πηγή: skai.gr

