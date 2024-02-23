Στο αντικαρκινικό νοσοκομείο «Μεταξά» στον Πειραιά, πήγε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης και οι συνομιλίες του με ασθενείς, εκπροσώπους του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και τη διοίκηση του νοσοκομείου, επικεντρώθηκαν στις ελλείψεις προσωπικού.

«Οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας οδηγούν τον ελληνικό λαό να πληρώνει τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία του τα επόμενα χρόνια σε όλη την Ευρώπη. Οι ελλείψεις σε οργανικές θέσεις γιατρών και παραϊατρικού προσωπικού φτάνουν το 30% και το 40% για νοσηλευτές. Από τις 6 χειρουργικές κλίνες το πρωί, λειτουργούν οι 3 ή 4. Για αυτές, λοιπόν, τις δομές με τις μεγάλες ελλείψεις, ο κ. Γεωργιάδης μιλά για απογευματινά χειρουργεία» επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει τα ολοήμερα χειρουργεία, αλλά για να πετύχει ο θεσμός χρειάζεται προσωπικό, διότι αν ακολουθήσουμε τον δρόμο που προτείνει ο κ. Γεωργιάδης -έναν επικοινωνιακό δρόμο-, θα ακυρώνονται τα πρωινά χειρουργεία για να γίνονται τα απογευματινά. Άρα, επί της ουσίας δεν μειώνονται οι τεράστιες λίστες αναμονής ασθενών, που περιμένουν για ένα χειρουργείο» πρόσθεσε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν ρωτήθηκε για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και τη στάση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ απάντησε: «Να υπάρχουν ισχυρά δημόσια πανεπιστήμια για τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής νεολαίας, αλλά να υπάρχουν και κάποια μη κρατικά μη κερδοσκοπικά, που θα γίνουν με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και οικονομικά, ακαδημαϊκά, γεωγραφικά κριτήρια».

Υποστήριξε ότι η νομοθετική πρωτοβουλία του κ. Πιερρακάκη δεν υπηρετεί καμία από αυτές τις προϋποθέσεις και πως πρόκειται για franchise πανεπιστήμια. «Μιλάμε, επί της ουσίας, για εμπορευματοποίηση της παιδείας. Εμείς δεν λέμε "όχι σε όλα". Λέμε ένα γενναίο "ναι" σε ό,τι βοηθά την κοινωνία μας να πάει μπροστά. Λέμε "ναι" σε ό,τι δίνει ευκαιρίες στη νέα γενιά για καλύτερη παιδεία και προοπτική στον εργασιακό τομέα. Όχι, όμως, να οδηγήσουμε στην εμπορευματοποίηση, που θα απαξιώσει τις ελπίδες των νέων», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Για τις ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, είπε: «Δεν είναι στη νοοτροπία του ΠΑΣΟΚ να εμπλέκεται στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων. Εύχομαι να ξεπεράσουν γρήγορα την κρίση τους. Εμείς έχουμε μόνο έναν στόχο και μια προτεραιότητα: στις ευρωπαϊκές εκλογές, με τη λαϊκή ετυμηγορία, με την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, να είμαστε η ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση για να έχει ο λαός την ελπίδα μιας σύγχρονης προοδευτικής διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.