Οι δηλώσεις περί «πραξικοπήματος» φέρνουν αναταράξεις στην Τουρκία

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία δήλωσε πως «θα αποδεχθεί το πραξικόπημα των νέων», με τους Τούρκους δημοσιογράφους να σχολιάζουν για τη δήλωση πως «μας λένε πως οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να γίνει πραξικόπημα».

Όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης, ο Οζγκιουρ Οζέλ, πρόεδρος Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος δήλωσε: «Αν πάλι στις 3 τα ξημερώματα χτυπήσει το τηλέφωνο και μου πουν πως θα γίνεται πραξικόπημα θα σηκωθώ απο το κρεβάτι για να αντιδράσω, όπως αν πουν πως το πραξικόπημα το κάνουν οι νέοι, αλλά αν είναι οι νέοι όλων των κομμάτων και πουν απομακρύνουμε όλους τους πολιτικούς άνω των 40 ετών, τότε εγώ θα παραδωθώ σε αυτό το πραξικόπημα!».

Ο δημοσιογράφος Ζαφέρ Σαχίν σχολίασε: «Για να πάρει την υποστήριξη των νέων φέρνει στην επικαιρότητα και το πραξικόπημα. Αυτός είναι ένας τρόπος το να λέει κάποιος πως οποιαδήποτε στιγμή στη χώρα πορεί να γίνει πραξικόπημα».

Ερντογάν: «Θα συνεχίσουμε τα εξοπλιστικά μας προγράμματα, θα κάνουμε κι άλλα»

Ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε για την ενίσχυση της Τουρκίας με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και το μαχητικό KAAN.

Ο Ερντογάν δήλωσε: «Τώρα είμαστε στους αιθέρες; Είμαστε εκεί με τα μη επανδρωμένα μας αεροσκάφη; Θα κάνουμε κι άλλα. Eίμαστε εκεί με το Kizilelma; Θα συνεχίσουμε. Είμαστε εκεί με το Akinci; Θα συνεχίσουμε έτσι. Στον κόσμο στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είμαστε στις πρώτες 3 ή 4 χώρες. Αυτή η χώρα που τα κάνει όλα αυτά ονομάζεται Τουρκία. Με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος μας, το Kaan, γίναμε από τις 4 χώρες στον κόσμο που μπορούν να παράγουν μαχητικό 5ης γενιάς».

«Η γεωγραφία της καρδιάς μας φτάνει από τη Συρία μέχρι και το Αφγανιστάν»

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστηρίζει πως η χώρα του είναι «νησί σταθερότητας»

«Όταν κοιτάζουμε όμως την γεωγραφία της καρδιάς μας, πονάει η ψυχή μας απο τη Γάζα στη Συρία, απο την Υεμένη μέχρι και το Αφγανιστάν δυστυχώς τα αδέλφια μας ζουν αυτή την περίοδο του Ραμαζανιού, την ζουν μέσα στον πόνο, το αίμα μέσα στη φωτιά. Ο πόλεμος των δυο γειτόνων μας στη Μαύρη Θάλασσα, της Ρωσίας με την Ουκρανία συνεχίζεται εδω και δυο χρόνια Σε πολλές χώρες της Ευρώπης επικρατεί ο φόβος της εξάπλωσης του πολέμου στα δικά τους εδάφη. Κανένας δεν ξέρει το τι θα συμβεί αύριο και που θα ξεσπάσει κρίση. Μέσα σε όλα αυτά, η Τουρκία εμφανίζεται ως ένα νησί σταθερότητας» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες επιχείρησαν με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο βόρειο Ιράκ

Άγκυρα: Σκοτώσαμε ηγετικό στέλεχος του PKK

Πηγή: skai.gr

