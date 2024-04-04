Δούκας: Μπουλντόζες θα μπούνε γρήγορα για να υλοποιηθεί το γήπεδο του Παναθηναϊκού

Συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης για τις πρώτες εκατό μέρες της θητείας του έδωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ

Απαντώντας στην κριτική που έχει δεχθεί από μέλη της κυβέρνησης ο κ. Δούκας για τη φράση του «γκλομπ μπάτσου», είπε ότι επρόκειτο για τη φράση ενός κατοίκου που ο ίδιος επανέλαβε και όχι για δικό του χαρακτηρισμό.

Ο κ. Δούκας ανέφερε ότι γίνεται μια προσπάθεια πόλωσης και τοξικότητας, γιατί οι υπουργοί ασχολούνται με μία φράση επισημαίνοντας παράλληλα: «Έχω πάρα πολλές δουλειές να κάνω στην Αθήνα, φυτεύουμε δέντρα, σπάμε την ανασφάλεια και δεν είναι εικόνα αυτή αν θέλουμε και αγαπάμε και την πόλη μας και αν είσαι και βουλευτής της Α΄ Αθήνας να καταθέσεις ερωτήσεις στη Βουλή για να προχωρήσουν τα θέματα της καθημερινότητα».

Απαντώντας για το πού αποδίδει τις αντιδράσεις ο κ. Δούκας τόνισε ότι «δεν τους αρέσει που κέρδισα στην Αθήνα και δεν τους αρέσει που η Αθήνα αλλάζει και προχωράει με μέτρα και δράσεις και θέλουν να δημιουργήσουν μια τοξικότητα για να μην προχωρήσει η πόλη μπροστά».

Ερωτηθείς για την ακύρωση της συναυλίας του Δήμου Αθηναίων με την πρεσβεία του Ισραήλ, ο κ. Δούκας επισήμανε ότι υπήρξαν αντιδράσεις από την ορχήστρα καθώς φοβόταν να παίξει και για λόγους ασφαλείας αναβλήθηκε. Πρόσθεσε πως για τον ίδιο θα επρόκειτο για πολιτική ανευθυνότητα να παίξει με τα θέματα ασφάλειας. Ερωτηθείς αν η απόφαση λήφθηκε σε συνεργασία με την αστυνομία, ο κ. Δούκας απάντησε ότι «ο δήμαρχος έχει την ευθύνη να πάρει αποφάσεις σχετικά με συγκρούσεις στην πόλη».

Αναφορικά με το κλείσιμο της Βασιλίσσης Όλγας, ο κ. Δούκας ανέφερε ότι «θα ανοίξει, το πρόβλημα είναι ότι εκεί έχουν βρεθεί κάποια αρχαία. Ο σχεδιασμός είναι να υπάρχει ένας δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, να κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Θα ανοίξει ένα ρεύμα, και αν υπάρχει πίεση θα ανοίγει κι άλλο. Η εικόνα που έχω από τον εργολάβο και τους αρχαιολόγους είναι ότι Ιούνιο - Ιούλιο θα έχει κλείσει η ιστορία με τα αρχαία».

Σε ό,τι αφορά τα τραπεζοκαθίσματα ο κ. Δούκας είπε ότι από τον Ιανουάριο έχουν γίνει 2000 έλεγχοι και πρόσθεσε ότι «στις 1000 περιπτώσεις ή δώσαμε πρόστιμο ή πήραμε τα τραπεζοκαθίσματα. Θα συνεχίσουμε τους ελέγχους και θα συζητήσουμε με τον κ. Λιβάνιο με αύξηση του προστίμου, ώστε να μην επιστρέφουν τα τραπεζοκαθίσματα».

Για τον Λόφο του Στρέφη ο Δήμαρχος Αθηναίων είπε ότι «λύσαμε ένα πρόβλημα που υπήρχε δύο χρόνια. Ο Λόφος του Στρέφη ήταν πεδίο σύγκρουσης, εμείς τον παραδώσαμε στους κατοίκους. Προχωράμε και κάνουμε ανάπλαση στην περιοχή... Γίνονται ήδη έργα. Κάναμε δενδροφυτεύσεις στην αρχή μαζί με τους κατοίκους, προχωράμε με δύο αναπλάσεις στο γηπεδάκι του μπάσκετ και στην παιδική χαρά».

Ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του γηπέδου του Παναθηναϊκού ο κ. Δούκας ανέφερε ότι «πάρα πολλά χρόνια υπήρχε χρονοδιάγραμμα και δεν υπήρχε έργο. Υπήρχε υπουργός που είπε ότι το 2023 θα είναι το έργο έτοιμο και αν πάτε σήμερα με την κάμερα θα δείτε ότι υπάρχουν δέκα μέτρα μπάζα που πρέπει να καθαρίσουμε. Εμείς ανατάξαμε το έργο, έχω κι εγώ άγχος όπως οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού.

Τρέχουμε την οικοδομική άδεια για να βγει και τρέχουμε την ιστορία με τα μπάζα, να κλείσει η επιπλέον χρηματοδότηση και το νομικό κομμάτι της για να βγουν τα μπάζα και να σκάψουμε. Μπουλντόζες θα μπουν γρήγορα. Υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση στα λόγια. Σου λένε υπάρχουν 115 εκατομ. για το γήπεδο μα δεν τα έχουμε διεκδικήσει, δεν είχε κατατεθεί ποτέ τεχνικό δελτίο. Σε ένα χώρο που θα γίνει ανάπλαση επιτρέπεται να υπάρχουν μπάζα και να ψάχνω χρηματοδότηση να κάνω την απορρύπανση και όλα αυτά σε τρεις μήνες;».

Σχετικά με την προθεσμία που προέβλεπε υλοποίηση του έργου το καλοκαίρι του 2026 απάντησε ότι «θα προσπαθήσει να δημιουργηθεί η απαραίτητη δυναμική για να πιάσουμε τις προθεσμίες».



Πηγή: skai.gr

