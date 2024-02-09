ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Χωρίς τέλος ο κατήφορος της κυβέρνησης της ΝΔ

Ο κατήφορος της κυβέρνησης της ΝΔ δεν έχει τέλος, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του με την οποία σχολιάζει τις αντιδράσεις υπουργών και βουλευτών στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κράτος δικαίου στην χώρα μας.

«Υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ δεν μπορούν να κρύψουν ούτε τον εκνευρισμό ούτε τον πανικό τους», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ και εξηγεί «Επιτίθενται στους Έλληνες ευρωβουλευτές που υπερψήφισαν το ψήφισμα με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τις κατάφωρες παραβιάσεις του Κράτους Δικαίου και της Ελευθερίας του Τύπου στην Ελλάδα».

Συνεχίζοντας επιτίθεται στον υπουργό Επικρατείας, 'Άκη Σκέρτσο: «Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο υπουργός Επικρατείας, 'Άκης Σκέρτσο, καταφέρεται κατά των Ελλήνων ευρωβουλευτών με εκφράσεις που θυμίζουν σκοτεινές και θεσμικά επικίνδυνες εποχές. Ο κ. Σκέρτσο παραλείπει να αναφέρει ότι το ψήφισμα ενέκριναν συνολικά 330 ευρωβουλευτές από πέντε Κοινοβουλευτικές Ομάδες, μεταξύ των οποίων και επτά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στο οποίο ανήκει η Νέα Δημοκρατία. Επιτίθεται δε στους ευρωβουλευτές που προασπίζονται το Κράτος Δικαίου και την Ελευθερία του Τύπου στη χώρα μας, αντί να απαντά αν η κυβέρνηση θα συμμορφωθεί με τις αυστηρές συστάσεις του ψηφίσματος».

Κλείνοντας υποστηρίζει: «Η κυβέρνηση της ΝΔ αντί να διδάσκεται από τα λάθη της, δυστυχώς γίνεται ακόμη πιο αλαζονική, τοξική και επικίνδυνη. Ο κατήφορός της δεν έχει τέλος.».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.