Ανακοίνωση με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στη δημαρχία της Χειμάρρας εξέδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης του Φρέντι Μπελέρι, καταδεικνύοντας, σύμφωνα με το κείμενο, την πρόθεση του Έντι Ράμα να τοποθετήσει άτομο της αρεσκείας του στγον δημαρχιακό θώκο.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση:

Όλα έχουν την εξήγησή τους.

Η σκέψη του Ράμα να ορίσει δήμαρχο Χειμάρρας τον παλαιό σοσιαλιστή βουλευτή και καταγόμενο από την Δρόπολη, Βαγγέλη Τάβο, ακούστηκε για πρώτη φορά τα Χριστούγεννα του 2023. Ο Βαγγέλης Τάβος, προς τιμήν του, τότε το αρνήθηκε. Αποδεικνύεται όμως ότι στην Αλβανία τίποτα δεν ακούγεται τυχαία. Τις τελευταίες 3 εβδομάδες έγιναν τα ακόλουθα:

- 5 Μαρτίου 2024: Ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας Φρέντης Μπελέρης καταδικάστηκε πρωτόδικα σε μία δίκη χωρίς στοιχεία.

- 14 Μαρτίου 2024: Ο Περιφερειάρχης Αυλώνα αντικαταστάθηκε ξαφνικά με τον Βαγγέλη Τάβο.

- 21 Μαρτίου 2024: Το συνταγματικό δικαστήριο νομιμοποίησε την προφυλάκιση Μπελέρη.

- 23 Μαρτίου 2024: Προφυλακίστηκε ο εκλεκτός του Ράμα και χαμένος των δημοτικών εκλογών Γκέρκι Γκόρος που συνέχιζε να δημαρχεύει τη Χειμάρρα επί 10 μήνες μετά την ήττα του.

Τα ερωτήματα:

· Γιατί ο Ράμα όρισε τον Τάβο ως Περιφερειάρχη εννέα ημέρες πριν προφυλακιστεί ο Γκόρος; Μήπως για να του μεταβιβάσει την διοίκηση του δήμου Χειμάρρας μετά την προφυλάκιση Γκόρου; Μήπως στη συνέχεια να τον ορίσει και υποψήφιο για τις αναμενόμενες νέες δημοτικές εκλογές, μετά την οριστική καταδίκη του δημάρχου Μπελέρη;

· Γιατί η εισαγγελία του SPAK περίμενε τόσους μήνες για να συλλάβει τον Γκόρο; Μήπως περίμενε να τελειώσει η δίκη στο Συνταγματικό Δικαστήριο;

· Γιατί η εισαγγελία του SPAK δεν συνέλαβε και τον Artan Gatsi, σύζυγο της πρώην υπουργού Εξωτερικών Τζατσκα υπέρ του οποίου έγινε η πλαστογραφία για την οποία κατηγορείται ο Γκόρος;

· Γιατί η εισαγγελία του SPAK δεν συνέλαβε και αυτούς που έδωσαν στον Artan Gatsi, σύζυγο της πρώην υπουργού Εξωτερικών Τζατσκα το καθεστώς του στρατηγικού επενδυτή για ένα ακίνητο που απέκτησε με πλαστογραφία;

Μετά από αυτές της εξελίξεις πιστεύετε ακόμη στην ανεξαρτησία του Σπακ και γενικά της δικαιοσύνης ;

Από την στιγμή που ο κ Ραμα έχει αποφασίσει οριστικά να παραβιάσει τους νόμους και το Σύνταγμα μην επιτρέποντας στον εκλεγμένο δήμαρχο να ορκιστεί θελουμε να του θυμίσουμε ότι στις 22 Δεκεμβρίου είχε πει ότι θα ακολουθήσει τις «καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές» για τον Δήμο της Χειμάρρας.

Αυτό σημαίνει μόνον ένα πράγμα: Όποιος αναλάβει προσωρινά Δήμαρχος μέχρι την αποφυλάκισή και την ορκωμοσία του Φρέντη Μπελέρη, πρέπει να είναι ένας από τους δημοτικούς συμβούλους που προέρχονται από τη δημοτική παράταξη με την οποία κερδίσαμε τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2023.

Δεν μπορεί να είναι άσχετος με την ψήφο του λαού της Χειμάρρας και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να είναι από άλλη περιοχή εκτός του δήμου της Χειμάρρας. Οι Χειμαρριώτες θέλουμε για δήμαρχο αυτόν που ψηφίσαμε και όχι τον αρεστό του Ράμα.

Χιμάρα 24.03.2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.