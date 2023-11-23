Ζαχαράκη: Απόλυτη προτεραιότητα το δημογραφικό-Αποκαρδιωτικά στοιχεία για Ελλάδα

«Απόλυτης προτεραιότητας» πρόβλημα χαρακτήρισε το δημογραφικό τής χώρας, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, επισημαίνοντας ότι οι συνέπειές του θίγουν άμεσα τη σύνθεση της ελληνικής οικογένειας.

Ενημερώνοντας σήμερα τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειών, που συνεδρίασε με θέμα «Το δημογραφικό από την σκοπιά της ελληνικής Περιφέρειας» η κυρία Ζαχαράκη τόνισε ότι «τα επίπεδα γονιμότητας στην Ελλάδα είναι από τα χαμηλότερα παγκοσμίως, ενώ πέφτει ο μέσος όρος κτήσης παιδιών ανά γυναίκα. Ακόμα και σε χώρες, που παραδοσιακά πρωτοστατούσαν στον τομέα αυτόν, έχουν παρουσιάσει μια πρωτόγνωρη πτώση της τάξης του 1,6 παιδί ανά γυναίκα».

Επικαλούμενη επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η κυρία Ζαχαράκη έκανε λόγο για εξαιρετικά αποκαρδιωτικά νούμερα σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, με το δημογραφικό να εξελίσσεται αρνητικά εδώ και τέσσερεις δεκαετίες.

Όπως είπε, χαρακτηριστικά, «από το 1981 οι γεννήσεις μειώνονται ενώ σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση είναι άκρως αποκαρδιωτικά τα στοιχεία του 2022 καθώς ο πληθυσμός είναι μειωμένος κατά 450.000 άτομα».

«Η χώρα κατέγραψε ουσιαστικά μία γέννηση ανά δύο θανάτους», σημείωσε.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι μέχρι τέλος του πρώτου τριμήνου του 2024, θα παραδοθεί στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

«Θα είναι ένα σχέδιο, αποτέλεσμα διαλόγου, σύνθεσης απόψεων με την κοινωνία των πολιτών, την τοπική αυτοδιοίκηση α' και β ΄ βαθμού, αλλά και την επιστημονική κοινότητα για να μπορέσουμε να καταγράψουμε και να βρούμε αποτελεσματικές λύσεις σε καίρια ζητήματα ανάμεσα στα οποία είναι και η περιφερειακή διάσταση», ανέφερε και προσέθεσε:

«Πρωταρχικός σκοπός μας είναι να δώσουμε κίνητρο προς τα νέα ζευγάρια να προχωρήσουν, με το αίσθημα ενός ισχυρού πλέγματος ασφάλειας ότι το κράτος είναι έμπρακτα στο πλευρό του, να αποκτήσουν τη δική τους οικογένεια. Θα περιλαμβάνει πολιτικές που θα συνδυάζουν τα κίνητρα για τη δημιουργία οικογένειας με την ενίσχυση της περιφερειακής δυναμικής, παρακινώντας τα νέα ζευγάρια να επενδύσουν στον τόπο που γεννήθηκαν».

Η κυρία Ζαχαράκη στάθηκε ιδιαίτερα στα μέτρα ενίσχυσης των νέων ζευγαριών που προωθεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, σύμφωνα με τα οποία:

- Διευρύνεται ξανά, κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, το εφάπαξ επίδομα. Για κάθε νέα γέννηση χορηγείται ένα εφάπαξ επίδομα 2.000 ευρώ.

- Αυξάνεται από τις αρχές του 2024 το επίδομα παιδιού δημοσίων υπαλλήλων έως και 600 ευρώ ετησίως. Όπως ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη, ειδικά για τον μήνα Δεκέμβριο, 800.000 δικαιούχοι θα λάβουν επιπλέον μιάμιση δόση επιδόματος παιδιού ενώ το συνολικό ποσό που θα λάβει μια οικογένεια με τρία παιδιά κυμαίνεται από 280 έως 700 ευρώ.

- Αυξάνεται κατά 15 εκατ. ευρώ το ποσό των 360 εκατ. ευρώ για κάλυψη περισσότερων αιτήσεων για voucher σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Κομβική παράμετρο χαρακτήρισε η κυρία Ζαχαράκη την στεγαστική πολιτική, η οποία -όπως είπε- «συνδέεται ευθέως και με την αντιμετώπιση του δημογραφικού, διότι αποτελεί έναν από τους πιο αποτρεπτικούς παράγοντες στη δημιουργία οικογένειας».

«Βάλαμε ξανά στον χάρτη μια στεγαστική πολιτική με αρχή, μέση και τέλος, φτάνοντας σήμερα να έχουμε κλειδωμένα 2,2 δισ. ευρώ για αυτόν τον σκοπό. Κορωνίδα αυτής της πολιτικής είναι το πρόγραμμα "Σπίτι μου", που έχει στο επίκεντρό του τους νέους ανθρώπους ως 39 ετών. Επιτρέψαμε ξανά να δανειστούν από την τράπεζα για να αγοράσουν ένα σπίτι και μάλιστα με δόση μικρότερη και από δάνειο και οι εκταμιεύσεις να κινούνται πιο γρήγορα από ένα μέσο τραπεζικό στεγαστικό δάνειο», υπογράμμισε.

Συμπλήρωσε δε, ότι «ήδη έχουμε 1.422 δάνεια που έχουν εκταμιευθεί» ενώ έδωσε έμφαση και στην ενίσχυση της περιφέρειας από αυτό το πρόγραμμα. « Εμείς αγκαλιάσαμε αυτό το πρόγραμμα, δώσαμε κι άλλη ώθηση στη δυναμική του, το διπλασιάσαμε από τα 500 εκατ. στο 1 δισ. και το απλοποιήσαμε με βελτιωτικές ρυθμίσεις ως προς τις άδειες και την έκταση των επιλέξιμων σπιτιών. Από αυτό το πρόγραμμα μπορεί να επωφεληθεί η ενίσχυση της περιφέρειας. Διότι από τις 9.600 εγκεκριμένες αιτήσεις, οι 5.881 (δηλαδή το 61,2%) αφορούν νέους ή νέα ζευγάρια που προέρχονται από Περιφερειακές Ενότητες εκτός της Αττικής», υπογράμμισε.

Ανακοίνωσε ακόμα ότι «μέχρι τέλος του έτους θα επεκταθεί και στο κομμάτι των ανακαινίσεων, πάλι με αποδέκτρια τη νέα γενιά μέσα από το πρόγραμμα "Ανακαινίζω Νοικιάζω" ύψους 50 εκατ. ευρώ και θα επιδοτείται το 40% των εργασιών ανακαίνισης με βασική προϋπόθεση να υπάρξει μακροχρόνια μίσθωση τουλάχιστον 3 χρόνια».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στην περιφερειακή διάσταση του δημογραφικού, επισημαίνοντας ότι «οι περιφερειακές ανισότητες δείχνουν ότι έχει εδραιωθεί ένα χάσμα ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια, με την πληθυσμιακή πλάστιγγα να γέρνει υπέρ της Αττικής η οποία συγκεντρώνει το μεγάλο μέρος του πληθυσμού και της οικονομικής δραστηριότητας».

«Ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, σημαίνει διασφάλιση της ποιότητας ζωής, έναν πυλώνα, που θα πρωταγωνιστήσει στο Σχέδιο Δράσης. Θα δώσουμε έμφαση στην στήριξη των περιφερειών με ειδικές δημογραφικές ανάγκες, στην ενίσχυση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών και στη δημιουργία πόλεων φιλικών προς τους πολίτες όλων των ηλικιών», διαβεβαίωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και προσέθεσε: «Μπορούμε να το πετύχουμε με εξειδικευμένες δράσεις ενάντια στην ερημοποίηση των περιοχών, υπέρ της προσέλκυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε επαρχιακές πόλεις».

«Είναι βέβαιο ότι θέλει χρόνο αυτό το μείζον θέμα για να αντιμετωπιστεί, οι αριθμοί του να ανατραπούν και θα χρειαστεί να καταβληθεί συστηματική δουλειά. Η αντιμετώπιση του δημογραφικού δεν είναι υπόθεση ενός φορέα. Είναι συλλογική εθνική υπόθεση. Δεν έχουμε μαγικό ραβδάκι για να αντιστρέψουμε από τη μια στιγμή στην άλλη την πλάστιγγα υπέρ των γεννήσεων, τα αποτελέσματα θέλουν χρόνο», κατέληξε η κυρία Ζαχαράκη.

Τόσο ο πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών, Μάνος Κόνσολας, όσο και τα μέλη της καθώς και όλοι οι αρμόδιοι φορείς που κλήθηκαν να ενημερώσουν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το δημογραφικό πρόβλημα συνδέεται άμεσα με κίνητρα και μέτρα ενίσχυσης και στήριξης των νέων ζευγαριών ώστε να παραμείνουν στον τόπο που γεννήθηκαν.

Παράλληλα συμφωνήθηκε να ανοίξει ένας κύκλος συζητήσεων για το δημογραφικό με τη δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής να ορίζεται στην αρχή της νέας χρονιάς.

Στην επιτροπή είχαν κληθεί και ενημέρωσαν επίσης οι: Μαρίνα Στέφου, γγ Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Απόστολος Τζιτζικώστας,πΠρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Λάζαρος Κυρίζογλου, πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης, Νιόβη Ρίγκου, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Βασίλειος Θεοτοκάτος, πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, Δημήτριος Κοντός, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδας, Δρ. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Αλεξάνδρα Τραγάκη, καθηγήτρια Οικονομικής Δημογραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

