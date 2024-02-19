H επισκόπηση των προκλήσεων του μεταναστευτικού-προσφυγικού ζητήματος στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και των μεγάλων προσπαθειών που έχει καταβάλλει η Ελλάδα για την καταγραφή και ταυτοποίηση σε σύγχρονες και οργανωμένες δομές υποδοχής, φιλοξενίας και ταυτοποίησης, ήταν το βασικό αντικείμενο της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ύπατο αρμοστή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες Filippo Grandi σήμερα το απόγευμα στο μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στη συμφωνία που υπεγράφη σήμερα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, τη «Συμφωνία Έδρας» με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών, η οποία εξειδικεύει το νομικό καθεστώς της λειτουργίας των γραφείων της Υπηρεσίας στην Ελλάδα.

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Filippo Grandi συζήτησαν ακόμη για τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης και την πρόκληση της ενσωμάτωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.