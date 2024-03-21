Βουλή: Στην επιστημονική υπηρεσία το αίτημα Σπίρτζη – Τι λένε κοινοβουλευτικές πηγές

Του Γιάννη Ανυφαντή

Την πόρτα του γραφείου του Προέδρου της Βουλής, Κωνσταντίνου Τασούλα, πέρασε λίγο μετά τις 11.00 το πρωί ο πρώην Υπουργός Μεταφορών επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης, ζητώντας με επιστολή του να συσταθεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για να ελεγχθεί η βασιμότητα της κατηγορίας εναντίον του για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με βάση την παράγραφο 5 του άρθρου 86 του Συντάγματος.

Σύμφωνα με την δικογραφία της ευρωπαίας εισαγγελέως που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή, ο Χρήστος Σπίρτζης εγκαλείται για παράβαση καθήκοντος για τη Σύμβαση 717, με τον ίδιο πάντως να θεωρεί ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δεν στοιχειωθείται επαρκώς. Σε δήλωσή του στο περιστύλιο της Βουλής, αμέσως μετά την συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Βουλής, τόνισε πως καλύπτει «το χρέος του στη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους και στον αγώνα που κάνουν οι γονείς για να διερευνηθεί οποιαδήποτε πτυχή», εκφράζοντας την ευχή του να «ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο και οι υπόλοιποι υπουργοί» (που διετέλεσαν Υπουργοί Μεταφορών).

Το αίτημα πάντως του πρώην Υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη αποσταλεί στην Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, με ανώτατες κοινοβουλευτικές πηγές, να τονίζουν ότι το αίτημά του «δεν έχει προηγούμενο και κατ' επέκταση δεν υπάρχει δεδικασμένο». Οι ίδιες πηγές μάλιστα υπογραμμίζουν ότι η αναφορά του άρθρου 86 του Συντάγματος στην περάτωση της διαδικασίας προϋποθέτει πως αυτή (προανακριτική επιτροπή) θα έχει ξεκινήσει. Στην προκειμένη όμως περίπτωση, η διαδικασία δεν ξεκίνησε, καθώς η Βουλή απέρριψε το σχετικό αίτημα που είχε κατατεθεί για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην υπουργών κ.κ. Σπίρτζη και Καραμανλή. Στην ουσία, επισημαίνεται ότι αυτό που ζητάει ο κ. Σπίρτζης, προϋποθέτει την εκ των προτέρων συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής – για τη σύμβαση 717 – αιτήματα που η ολομέλεια της Βουλής έχει ήδη απορρίψει ως αβάσιμα.

Τι προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 86

Αν για οποιονδήποτε άλλο λόγο, στον οποίο περιλαμβάνεται και η παραγραφή, δεν περατωθεί η διαδικασία που αφορά δίωξη κατά προσώπου που είναι ή διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, η Βουλή μπορεί, ύστερα από αίτηση του ίδιου ή των κληρονόμων του, να συστήσει ειδική επιτροπή στην οποία μπορούν να μετέχουν και ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί για τον έλεγχο της κατηγορίας.

