Στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης

Με το ενδιαφέραν στραμμένο στην συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων και άλλες διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης»

Το νομοσχέδιο εισάγεται από την Επιτροπή Παραγωγή Εμπορίου με την θετική ψήφο της ΝΔ, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά το καταψήφισαν. ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, Σπαρτιάτες, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας έχουν επιφυλαχθεί να τοποθετηθούν σήμερα στην Ολομέλεια.

Κατά τη σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια αναμένονται να ζητήσουν για να τοποθετηθούν πολιτικοί αρχηγοί της Αντιπολίτευσης καθώς να εγγραφούν ως ομιλητές πολλοί βουλευτές

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, έχει προαναγγείλει από την Επιτροπή πως θα καταθέσει νομοθετικές προσθήκες και βελτιώσεις, μεταξύ των οποίων και για τις ρυθμίσεις που παρέχουν την δυνατότητα άσκησης τουριστικής αλιείας σε σκάφη ιχθυοκαλλιεργειών ώστε να γίνει απόλυτα ξεκάθαρο ότι η δράση αυτή θα τους επιτρέπεται εντός και μόνο των υδατοκαλλιεργειών τους.

Στο σχέδιο νόμου, μέχρι την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια έχουν κατατεθεί επτά συνολικά βουλευτικές τροπολογίες.

Η πρώτη από τον βουλευτής της ΝΔ Σταύρο Παπασωτηρίου για την τροποποίηση διάταξης του Ν. 4056/2023 προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (μη πτηνοτροφικές) εντατικής εκτροφής να μπορούν να ανανεώσουν , να μεταβιβάζουν ή να τροποποιούν την έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της δυναμικότητας τους, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικοί περιορισμοί υπό προϋποθέσεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει πέντε τροπολογίες. Για την θέσπιση «Κάρτας πετρελαίου του αγρότη (Agridiesel Card)» για την προκαταβολή αντί της επιστροφής πετρελαίου με ποσότητες ανά καλλιέργεια. Την θέσπιση «Πλαφόν στο αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα (agripower) με ειδικές εκπτώσεις στο 50% της εκάστοτε τελικής βασικής τιμής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τις εταιρείες παρόχους. Για την θέσπιση «Πλαφόν κέρδους στα αγροεφόδια» που δεν θα υπερβαίνει το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Για την «Διμερή χρηματοδότηση του ΕΛΓΑ - Συμβιβασμός εισφορών - αποζημιώσεων και αποζημιώσεις στο 100% σε περιπτώσεις θεομηνιών». Επίσης, έχει κατατεθεί τροπολογία για την μεταβίβαση στο δήμο Νέας Προποντίδας των ακινήτων το παλαιό Μετοχικό Συγκρότημα της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου που βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού της Νέας Τρίγλιας, προκειμένου να γίνει η αναστήλωση των κτηρίων και να μετατραπεί σε πολυχώρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

