Ο Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ για την απόφασή του να μην προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του ηθοποιού και τραγουδιστή Πάνου Βλάχου για τη φράση «μέσα σε ένα σάκο βάλτε Άδωνι και Πορτοσάλτε».

Ειδικότερα ο κ. Γεωργιάδης είπε «Εμείς οι πολιτικοί δεχόμαστε πιο σκληρή δημόσια κριτική από τους υπόλοιπους ανθρώπους, βεβαίως όσα είπε ο κ. Βλάχος ξεπερνούν τα εσκαμμένα και πιστεύω ότι πραγματικά το έχει μετανιώσει, δεν πιστεύω ότι είπε ότι θέλει να μας σκοτώσουν. Είναι νέος άνθρωπος και ταλαντούχος και δεν χρειάζεται τέτοια δημοσιότητα. Μία συγγνώμη εκ μέρους του θα έληγε το θέμα».

Ερωτηθείς αν πρόκειται για στοχοποίηση είπε: «Μιλάμε σοβαρά αν αυτό είναι στοχοποίηση; Αν σε ένα κοινό στην εποχή του διαδικτύου βγαίνει ένα πρότυπο της νεολαίας και λέει κάτι τέτοιο;»

Ακολούθως πρόσθεσε: «Κανείς δεν μπορεί να γυρίσει την Ελλάδα στο 2015, αλλά ωστόσο υπάρχουν θύλακες που επιζητούν την αποσταθεροποίηση της χώρας όπως αυτό καταδεικνύουν οι συλλήψεις ατόμων με όπλα και εκρηκτικά που είχαν εμπλακεί με την τρομοκρατία, προφανώς οι θύλακες της άκρας αριστεράς εξακολουθούν να υπάρχουν».

Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Αναφορικά με το κατέβασμα του server στο πανεπιστήμιο Αθηνών ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι «η διοίκηση του πανεπιστημίου του ΕΚΠΑ κινήθηκε με πρωτοφανή σοβαρότητα και ταχύτητα με ΕΔΕ, η οποία αν καταλήξει σε συμπέρασμα περί δολιοφθοράς μπορεί να υπάρξει και απόλυση».

Ερωτηθείς σχετικά με τις διαφωνίες για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και εάν θα μπορούσαν να γεφυρωθούν με τον διάλογο, ο υπουργός Υγείας απάντησε ότι «δεν πιστεύω ότι η διαφορά μπορεί να γεφυρωθεί με τον διάλογο διότι είναι καθαρά ιδεολογική και η αριστερά δεν θέλει να υπάρχει καμία πρόοδος στη χώρα. Η αριστερά είναι η πιο συντηρητική παράταξη».



«Ο Μουτζούρης έχει εκλεγεί με ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ»

Ο κ. Γεωργιάδης καταδίκασε επίσης τις ομοφοβικές επιθέσεις των κκ Μπέου και Μουτζούρη εναντίον του Στέφανου Κασσελάκη. Ο ίδιος τόνισε ωστόσο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να χάσει ο κ. Στεφανής, στην ουσία, στήριξε τον κ. Μουτζούρη και δεν έκανε καμία προσπάθεια να μην εκλεγεί. Ο Μουτζούρης έχει εκλεγεί με ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ στο βόρειο Αιγαίο, είπε.

Για την κόντρα του με τον Πολάκη στη Βουλή

Ερωτηθείς για το εάν γνωρίζει ότι ο κ. Πολάκης έχει πάρει μαύρα χρήματα και αν το ζήτημα έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, ο υπουργός Υγείας απάντησε ότι «κατέθεσα στη Βουλή την έκθεση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας που έχει τα συγκεκριμένα στοιχεία μέσα και έχει διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Οι εισαγγελικές αρχές λένε ότι η εταιρεία σεκιούριτι του ΚΕΕΛΠΝΟ την οποία πλήρωνε ο κ. Πολάκης με εντολή του παρά την αντίρρηση της υπηρεσίας, όπως λέει μέσα η έκθεση, διακινούσε πλαστά και εικονικά τιμολόγια. Τα πλαστά και εικονικά τιμολόγια στη νομική γλώσσα είναι μαύρο χρήμα. Υπάρχουν περίπου εκατό τιμολόγια στα οποία όλα γράφει με αντίρρηση της υπηρεσίας και εντολή αναπληρωτή Υγείας, Παύλου Πολάκη.

«Το πόρισμα έχει σταλεί στον εισαγγελέα και οι επόμενες κινήσεις ανήκουν στον εισαγγελέα.»

Για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η τοποθέτηση του κ. Σαμαρά στη Βουλή θα μπορούσε να επηρεάσει κάποιους βουλευτές είπε ότι οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί έχουν διαμορφωθεί.

Πηγή: skai.gr

