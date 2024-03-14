Κασσελάκης: Θέλουμε μία ισχυρή αυτόνομη και πιο δίκαιη Ευρώπη για όλους

Οι εκλογές της 9ης Ιουνίου θα κρίνουν το μέλλον της ΕΕ σε μία κρίσιμη περίοδο, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας σε εκδήλωση για την παρουσίαση του ευρωπαϊκού προγράμματος του κόμματος και πρόσθεσε: "Ως ΣΥΡΙΖΑ, θέλουμε μία δημοκρατική, πράσινη Ευρώπη, μία Ευρώπη της αλληλεγγύης, της ασφάλειας, της εργασίας, της οικονομικής ανάπτυξης και σύγκλισης".

Κάνοντας επίθεση στην κυβέρνηση, είπε ότι "η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ενσωματώσει την ακροδεξιά, κάνει στροφή δεξιά και υπονομεύει την δημοκρατία και ντροπιάζει την χώρα μας.

Η Ελλάδα είναι χαμηλά στην ελευθεροτυπία και στο κράτος δικαίου. Για πρώτη φορά καταδικάστηκε η χώρα μας για παραβιάσεις της δημοκρατίας. Είναι ντροπή η συγκάλυψη των ευθυνών για τα Τέμπη, αλλά και για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση ξεπουλά δημόσια αγαθά όπως η υγεία και η παιδεία.

Στην εξωτερική πολιτική κατηγόρησε την κυβέρνηση όπως και τη ΕΕ, ότι είναι παρακολούθημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μία ΕΕ συμπόρευσης δεξιάς και ακροδεξιάς και βρίσκεται στον αντίποδα της ΕΕ που χρειάζονται οι πολίτες για να αντιμετωπίσουν τα ανοικτά μέτωπα και τις διεθνείς προκλήσεις".

Σημείωσε ακόμη, ότι "η χώρα μας, το μόνο κοινό που έχει με την υπόλοιπη Ευρώπη είναι το ευρώ" και πρόσθεσε: "Η σημερινή εκδήλωση ανοίγει την εκστρατεία για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου".



Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προβολή βίντεο από απαντήσεις απλών πολιτών για το πώς θέλουν την Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

