Συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ και στη Σία Κοσιώνη παραχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας στα ερωτήματα των θεμάτων της τρέχουσας επικαιρότητας.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε αρχικά στο θέμα των υποκλοπών, λέγοντας ότι «καταρρέει το κράτος δικαίου. Δεν έχουν κληθεί βασικοί μάρτυρες».

Και συνέχισε με αναφορά στην υπόθεση των Τεμπών, τονίζοντας: «Η Ευρωπαία εισαγγελέας λέει ότι το θέμα οδεύει προς συγκάλυψη. Το πόρισμα του Ευρωπαίου εισαγγελέα από το καλοκαίρι, κάνει λόγο για ευθύνες του κ. Καραμανλή».

Αναφερόμενος στις ευρωεκλογές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «θα είμαστε δεύτερο κόμμα, το θέμα είναι με πόση διαφορά. Ο Μητσοτάκης προτιμά να έχει αντιπολίτευση lifestyle».

Όσον αφορά στα μη κρατικά πανεπιστήμια, είπε ότι με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης θα είναι «κερδοσκοπικά πανεπιστήμια», δεσμεύτηκε ωστόσο ότι θα στηρίξει την αλλαγή του άρθρου 16, ώστε να επικυρωθεί από το Σύνταγμα ότι θα είναι μηκ κερδοσκοπικά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ διευκρίνισε ότι δεν υπήρξαν αποκλεισμοί στην χθεσινή εκδήλωση για το Περιβάλλον στην οποία παρών ήταν ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ενώ είχαν προσκληθεί και ήταν δικαιολογημένα απόντες οι Χάρης Δούκας και Γιάννης Μανιάτης.

Ακολουθεί αναλυτικά η συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη:

«Βγαίνει σήμερα η Ευρωπαία Εισαγγελέας και λέει απίστευτα πράγματα για τη χώρα μας, λες και είναι χώρα της Αφρικής. Δηλώνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν επιτρέπει να γίνει έρευνα και οδηγεί το θέμα σε συγκάλυψη..

Στο πόρισμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που έφτασε το καλοκαίρι στη Βουλή περιγράφονται προς διερεύνηση τα αδικήματα της απιστίας και της παράβασης καθήκοντος για τον πρώην υπουργό Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή.

Επειδή υπάρχει ένα “πόλεμος μνήμης”, το πόρισμα ήρθε το καλοκαίρι και εμείς εξαρχής επιμείναμε στη Βουλή να πάμε άμεσα σε προανακριτική επιτροπή βάσει του εν λόγω πορίσματος, ώστε να διερευνήσουμε τις ευθύνες πολιτικών προσώπων. Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να ψηφίσει την πρόταση του ΚΚΕ για εξεταστική επιτροπή από το 1997 μέχρι σήμερα, ενώ η τριμελής επιτροπή που διόρισε ο ίδιος για τα Τέμπη, υποστήριζε ότι αν είχαμε τηλεδιοίκηση δεν θα συγκρούονταν τα δύο τρένα και οι άνθρωποι σήμερα θα ζούσαν..

Το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο κόμμα. Ο στόχος είναι αυτό να γίνει με πραγματικά αυξημένα τα ποσοστά του. 8Για να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που απ’ ό,τι φαίνεται προτιμά τη lifestyle αντιπολίτευση, αντί να ασχολούμαστε με τα προβλήματα της ακρίβειας και των ανισοτήτων*.

Ο κ. Μητσοτάκης είναι ξεκάθαρο ότι προτιμά να μην έχει αντιπολίτευση. Προτιμά αυτή η κατάσταση της αντιπολίτευσης να είναι το άλλοθι της ελλειμματικής του παρουσίας. Ένας Πρωθυπουργός, ο οποίος επαίρεται ότι έβαλε πρόστιμο 41 εκατ. ευρώ σε τράπεζες λόγω των υπέρογκων χρεώσεων στους καταναλωτές, την ώρα που το 2023 τα έσοδα των τραπεζών από τις συγκεκριμένες χρεώσεις άγγιξαν περίπου τα 2 δισ. ευρώ, προφανέστατα δεν θέλει αντιπολίτευση.

Ένας συνάδελφός σας, από αυτό το στούντιο, υπονόησε ότι ισχυρά οικονομικά συμφέροντα με έκαναν να αλλάξω άποψη. Θέλω να του δώσετε τα προγράμματα του ΠΑΣΟΚ από το 2007 μέχρι σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ λέει από τότε μη κρατικά - μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια με αναθεώρηση του άρθρου 16. Άρα, δεν άλλαξε θέση το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα κάνει τον φερετζέ της Νέας Δημοκρατίας στη διαπλοκή και τη διαφθορά.

Αν με ρωτούσε ένας απλός πολίτης "θέλεις μη κρατικά - μη κερδοσκοπικά;", θα απαντούσα “ναι”. Αν με ρωτούσε "θέλεις απογευματινά χειρουργεία για να μειωθούν οι λίστες;", θα έλεγα “ναι”. Αλλά το θέμα είναι, αν όσα κάνει η Νέα Δημοκρατία θα βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Μιλούν για μη κρατικά - μη κερδοσκοπικά και βγαίνει η επιστημονική επιτροπή της Βουλής και επισημαίνει ότι με τον τρόπο που νομοθετεί η κυβέρνηση εν τέλει είναι κερδοσκοπικά παραρτήματα. Απαντώ στη Νέα Δημοκρατία: Αφού, λοιπόν, ο κ. Πιερρακάκης πιστεύει ότι θα είναι μη κρατικά - μη κερδοσκοπικά όσα ιδρυθούν, καλώ τόσο εκείνον όσο και τον κ. Μητσοτάκης να δεσμευτούν σήμερα ότι κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος θα βάλουμε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 να αναφέρεται σε "μη κρατικά - μη κερδοσκοπικά". Για να δεσμεύει το Σύνταγμα και όχι να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό».

Σχολιάζοντας τη φωτογραφία του υπουργού Υγείας, Α. Γεωργιάδη, με τον πρώτο ασθενή σε απογευματινό χειρουργείο, υπογράμμισε ότι «ο ασθενής περίμενε να χειρουργηθεί από το 2019. Με Νέα Δημοκρατία έκανε πέντε χρόνια να χειρουργηθεί. Λέμε ναι στο ολοήμερο χειρουργείο, αλλά χρειάζεται προσωπικό στο ΕΣΥ, να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά και αύξηση των μισθών».

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στις ψευδείς δηλώσεις του υπουργού Υγείας για τις υποκλοπές σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη.

«Ο κ. Γεωργιάδης επικαλείται δημόσια ότι υπάρχει δικαστική απόφαση που αθωώνει την πρώην εισαγγελέα της ΕΥΠ, Βασιλική Βλάχου, σε βάρος μου και των υπολοίπων θυμάτων των υποκλοπών όπως ήταν η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Προσβάλει την αξιοπρέπεια εμού και των υπολοίπων θυμάτων του σκανδάλου, γιατί δεν υπάρχει τέτοια απόφαση από κανένα δικαστήριο. Τον διακόπτει το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν είπε κουβέντα. Αν δεν εμφανίσει τη δικαστική απόφαση, είναι κοινός πολιτικός απατεώνας. Είναι πολύ άσχημο για μια υπόθεση που η δικαιοσύνη παίζει ακόμη καθυστερήσεις και δεν έχουν κληθεί ως μάρτυρες βασικοί πρωταγωνιστές της υπόθεσης. Καταρρέει το κράτος δικαίου στα χέρια του κ. Μητσοτάκη» τόνισε.

Ως προς την τελευταία δημοσκόπηση της interview, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολίασε ότι «η συγκεκριμένη δημοσκοπική εταιρεία πάνω στην οποία στήθηκε εδώ και τρεις μέρες ένα πανηγύρι στα media, δεν έχει δείξει ποτέ δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, αλλά μόνο τρίτο, όταν οι άλλες εταιρείες κατέγραφαν το αντίθετο. Η εταιρεία αυτή μάλιστα τον Ιούνιο 2023 “μετρούσε ” ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει 7% στις δεύτερες εκλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ 31%. Δεν έχουμε κοντή μνήμη».

Τέλος, ερωτηθείς για τη χθεσινή ημερίδα του In Social για το περιβάλλον, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «όλοι είχαν κληθεί και μου μιλάτε για αποκλεισμούς, όταν ο Γιάννης Μανιάτης παρουσίαζε το βιβλίο του στην Καλαμάτα, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ήταν σε μια εκδήλωση για την αειφορία στις πόλεις και δεν μπορούσε να έρθει, ο κ. Χριστοδουλάκης ήταν εκεί, ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν εκεί και μάλιστα πήρε τον λόγο. Την ιστορία την έφτιαξαν τα media, αντί να συζητούμε την ουσία της εκδήλωσης. Όποιος δημιουργεί τέτοια ζητήματα, δεν βοηθά την παράταξή μας».

