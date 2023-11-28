«Η σχέση Ηνωμένου Βασιλείου-Ελλάδας είναι εξαιρετικά σημαντική. Από τη συνεργασία μας στο ΝΑΤΟ και στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων όπως η παράνομη μετανάστευση, μέχρι τις κοινές προσπάθειες για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ήταν διαθέσιμος να συναντηθεί με τον Έλληνα πρωθυπουργό για να συζητήσουν αυτά τα σημαντικά θέματα».

Με αυτή την λιτή δήλωση απάντησε η Ντάουνινγκ Στριτ όταν ερωτήθηκε γιατί ο Βρετανός πρωθυπουργός ακύρωσε την συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογο του Κυριάκο Μητσοτάκη που ήταν προγραμματισμένη να γίνει το μεσημέρι της Τρίτης.

Πηγή: skai.gr

