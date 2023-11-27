Κασσελάκης: «Απαράδεκτη η απόφαση Σούνακ να ακυρώσει τη συνάντησή του με τον Μητσοτάκη»

Την απόφαση του Ρίσι Σούνακ να ακυρώσει την προγραμματισμένη συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σχολίασε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, χαρακτηρίζοντάς της «απαράδεκτη».

«Η υπόθεση των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι ζήτημα που υπερβαίνει το πρόσωπο του εκάστοτε Έλληνα Πρωθυπουργού και τις κομματικές αντιπαραθέσεις» αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Κασσελάκης.

Ολόκληρη η ανάρτηση για την ακύρωση της συνάντησης Σούνακ-Μητσοτάκη:

«Είναι απαράδεκτη η απόφαση του Βρετανού Πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ να ακυρώσει την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον κ. Μητσοτάκη.

Η υπόθεση των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι ζήτημα που υπερβαίνει το πρόσωπο του εκάστοτε Έλληνα Πρωθυπουργού και τις κομματικές αντιπαραθέσεις.

Είναι εθνική υπόθεση που αφορά την Ιστορία ενός ολόκληρου λαού.

Και ηθικό ζήτημα που αφορά την ξεδιάντροπη κλοπή πολιτισμικού πλούτου από τον φυσικό του χώρο.

Απαιτούμε, λοιπόν, σεβασμό από όλους στους θεσμούς και στα δίκαιά μας.»

