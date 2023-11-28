Μάντζος: «Απαράδεκτη η ακύρωση της συνάντησης του Βρετανού Πρωθυπουργού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη»

Ενέργεια απαράδεκτη και εντελώς αντίθετη σε κάθε έννοια διπλωματίας, χαρακτήρισε ο Δημήτρης Μάντζος, αρμόδιος τομεάρχης Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ με ανάρτησή του την αιφνίδια ακύρωση της συνάντησης του Βρετανού Πρωθυπουργό με τον Κ.Μητσοτάκη.

"Η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, ενός παγκοσμίου εμβέλειας μνημείου, αποτελεί οικουμενικό αίτημα», πρόσθεσε.

και συμπλήρωσε ότι «σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία η αναλυτική ενημέρωση από την Κυβέρνηση, δεδομένων των κατά καιρούς διαρροών περί επικείμενης επίτευξης συμφωνίας».

