Συνάντηση Κασσελάκη - Τσούνη για ελληνοαμερικανικές σχέσεις και διεθνείς εξελίξεις

Με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνη συναντήθηκε σήμερα, Δευτέρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Κασσελάκης εξέφρασε τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην προώθηση του Στρατηγικού Διαλόγου για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομία και την ενέργεια. Υπογράμμισε ότι οι στρατηγικές - αμυντικές σχέσεις των δύο χωρών πρέπει να αναπτύσσονται σε αμοιβαία επωφελή βάση, με απτή στήριξη των θέσεων της Ελλάδας, οι οποίες βασίζονται στο διεθνές δίκαιο, καθώς και της άμυνάς της».

Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη να στηριχθούν οι προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και ειρήνη στη βάση του διεθνούς δικαίου, καθώς και για άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

