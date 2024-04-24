Όσοι έχουν αυτοπεποίθηση στις ιδέες τους απευθύνονται στον λαό και δεν επιδιώκουν ούτε ραπίσματα, ούτε ύβρεις, ούτε τρομοκρατίες, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής, Κ. Τασούλας, με αφορμή επεισόδια σε βάρος βουλευτών σε εκκλησίες αλλά και σε «προτροπή» που απευθύνθηκε σήμερα σε βουλευτές να μην πηγαίνουν σε εκκλησίες.

«Όταν πάμε σε εκλογές υπάρχει μία έξαρση του πολιτικού κλίματος, αλλά δεν είναι δυνατόν να φτάσουμε σε πυροδότηση επεισοδίων», σημείωσε ο κ. Τασούλας μιλώντας για τα πρόσφατα «εντελώς απαράδεκτα γεγονότα σε βάρος βουλευτών». Συγκεκριμένα, μίλησε τόσο για την απαράδεκτη, χυδαία και απρόκλητη χειροδικία μέσα σε εκκλησία όσο και για την απαράδεκτη διατύπωση απόψεων από λειτουργούς της θρησκείας σε βάρος πολιτικού προσωπικού για θέματα έκφρασης γνώμης και ψήφου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Τασούλας και σε «μία περίεργη, δήθεν προστατευτική έκκληση προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να αποφεύγουν τις εκκλησίες. Αυτή η δήθεν προστασία είναι στην ουσία μία έμμεση προτροπή. Και νομίζω πως αυτά πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει να σοβαρευτούμε και πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην έκφραση του ελληνικού λαού. Εάν ο ελληνικός λαός δεν συμφωνεί με ένα κόμμα, χίλιες φορές να το καταψηφίσει. Αλλά η βία δείχνει ότι αυτοί οι οποίοι έμμεσα παροτρύνουν σε αυτήν, υπό τον γελοίο και προφανή μανδύα της προφύλαξης, δεν εμπιστεύονται τον ελληνικό λαό. Και θέλουν στη θέση της ψήφου και της πλειοψηφίας να βάλουν τη φασαρία, τον καβγά, τον φόβο, την αγωνία την τοξικότητα, την υπερένταση. Ε, λοιπόν, αυτά τα εντοπίζουμε, τα καταδικάζουμε και θα φροντίσουμε να μην επαναλαμβάνονται. Και όσοι θέλουν και πιστεύουν και έχουν αυτοπεποίθηση στις ιδέες τους απευθύνονται στον λαό και επιδιώκουν την πλειοψηφία. Δεν επιδιώκουν ούτε ραπίσματα, ούτε ύβρεις, ούτε τρομοκρατίες. Η πλειοψηφία του λαού αλλάζει τα πολιτικά δρώμενα και τίποτα άλλο στις δημοκρατίες. Όλοι οφείλουμε να το διαφυλάξουμε».

