Δασμοί Τραμπ: Τείχος προστασίας από την καταιγίδα

Της Δώρας Αντωνίου

Τον βηματισμό της μέσα στο νέο διεθνές περιβάλλον, όπως αυτό διαμορφώνεται από την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε επιβολή δασμών, αναζητά η Αθήνα.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει συγκαλέσει σε συνεδρίαση για σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, ενώ από την Παρασκευή και μετά τα συναρμόδια υπουργεία «χαρτογραφούν» τα νέα δεδομένα και τις επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρουν στην ελληνική οικονομία. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τις Βρυξέλλες, όπου εξελίσσεται ένας μαραθώνιος διαβουλεύσεων, προκειμένου να επιτευχθεί ενιαία ευρωπαϊκή στάση απέναντι στις κινήσεις της Ουάσιγκτον, χωρίς αυτό να θεωρείται εύκολο και απλό.

Ετσι, σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου θα συναντηθούν υπό τον πρωθυπουργό ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Δημήτρης Παπαστεργίου. Η εκτίμηση της κατάστασης είναι το πρώτο βήμα, ενώ θα γίνει συζήτηση για την εθνική αντίδραση απέναντι στις εξελίξεις και τη στάση της Αθήνας στη συζήτηση για τη συνδιαμόρφωση των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών. Πέραν αυτών, η κυβέρνηση μελετά παρεμβάσεις για να ενισχύσει την εξωστρέφεια της οικονομίας, όπως η ενίσχυση των εξαγωγών σε άλλες αγορές.

Οσο και αν από ορισμένους θεωρείται ότι η ελληνική οικονομία δεν είναι τόσο πολύ εκτεθειμένοι στις νέες προκλήσεις, υπάρχει ανησυχία για την επίπτωση που μπορεί να προκύψει για τις ελληνικές εξαγωγές, κυρίως τροφίμων και ποτών και σε μικρότερο βαθμό άλλων προϊόντων, για πιθανές αυξήσεις τιμών και, τέλος, για το ενδεχόμενο να επηρεαστεί ο τουρισμός. Σε κάθε περίπτωση, όταν γίνεται λόγος για αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία, κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει το μέγεθος και την έκταση των επιπτώσεων.

Ο πρωθυπουργός στο χθεσινό εβδομαδιαίο μήνυμά του έκανε αναφορά σε ένα «νέο, αχαρτογράφητο ακόμη, τοπίο που δημιουργεί στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα η απόφαση του προέδρου Τραμπ για την επιβολή δασμών» και πρόσθεσε ότι «κανείς δεν μπορεί να βγει ωφελημένος από έναν γενικευμένο εμπορικό “πόλεμο”».

Η Αθήνα περιμένει να δει τις κινήσεις που θα γίνουν από την Ε.Ε., καθώς αναμένεται σήμερα ο κατάλογος με τα αμερικανικά προϊόντα, στα οποία θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επιβολή πρόσθετων δασμών, ενώ πολύ χρήσιμη, όσον αφορά την αξιολόγηση των τάσεων που διαμορφώνεται στο εσωτερικό της Ε.Ε. αναμένεται η πρώτη πολιτική συνάντηση που θα έχουν οι υπεύθυνοι για το εμπόριο υπουργοί των κρατών - μελών. Εκεί θα φανεί ένα υπάρχει κοινό έδαφος για να κινηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά η Ε.Ε. απέναντι στα νέα δεδομένα. Αυτό που επισημαίνεται αρμοδίως από κυβερνητικές πηγές είναι ότι η Ε.Ε. συνολικά είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αγροτικών προϊόντων προς τις ΗΠΑ και αυτό δίνει μια διαφορετική διάσταση στις τωρινές εξελίξεις και διαμορφώνει δεδομένα υπό τα οποία ξ Ε.Ε. θα χρειαστεί να επαναπροσδιορίσει την πολιτική της στον πρωτογενή τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, φαίνεται ότι επανέρχεται στο προσκήνιο η συζήτηση για στήριξη από την Ε.Ε. των αγροτικών προϊόντων που παράγονται από τα κράτη - μέλη. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, χαρακτήρισε επιβεβλημένη μια τέτοια επιλογή. Η Αθήνα θα επιχειρήσει να πετύχει εξαίρεση κάποιων προϊόντων από την επιβολή δασμών, όπως η φέτα και οι βρώσιμες ελιές, που δεν είναι ευθέως ανταγωνιστικά και δεν επηρεάζουν την αμερικανική αγροτική παραγωγή. Ωστόσο, πολύ δύσκολα εκτιμάται ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.

