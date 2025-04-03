Δασμοί Τραμπ: Οι Έλληνες παραγωγοί φέτας ανησυχούν για τις εξαγωγές

Ένας μικρός συνεταιρισμός 1.200 κτηνοτρόφων που παράγει φέτα στη νότια Πελοπόννησο είχε φέτος έναν μεγάλο στόχο: μια επιτυχημένη «απόβαση» στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το 2019 η Ελλάδα κατάφερε να εξαιρεθεί πό τους δασμούς των ΗΠΑ που επιβλήθηκαν σε ευρωπαϊκά προϊόντα υπενθυμίζει το Reuters.

Ωστόσο, η κίνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη να επιβάλει δασμούς 10% στα περισσότερα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ έχει ρίξει σκιά στα σχέδια των κτηνοτρόφων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, δεν γλίτωσε, αντιμετωπίζοντας αντισταθμιστικούς δασμούς 20%.

«Ποιο μέρος από αυτούς (τους δασμούς) θα πάει στον τελικό καταναλωτή... πού θα πέσει η ''μπάλα της ρουλέτας'', μένει να φανεί», δήλωσε στο Reuters ο γενικός διευθυντής του συνεταιρισμού, Κωνσταντίνος Λάτσης, μέσα από τον ψυκτικό θάλαμο του γαλακτοκομείου του με 6.000 βαρέλια οξιάς όπου η φέτα ωριμάζει σε άλμη για τουλάχιστον δύο μήνες.

Ο συνεταιρισμός, ένας από τους πολλούς παραγωγούς φέτας, προμηθεύει την ελληνική αγορά με περίπου 5.000 τόνους ετησίως από το εργοστάσιό του στα Καλάβρυτα.

Η Ελλάδα παράγει τη φέτα, προστατευόμενο εμπορικό σήμα της ΕΕ από το 2022, για πάνω από 6.000 χρόνια.

Πέρυσι παρήχθησαν περίπου 140.000 τόνοι φέτας αξίας 800 εκατομμυρίων ευρώ. Περίπου το 8% των εξαγωγών έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες - ο όγκος διπλασιάστηκε σε τέσσερα χρόνια.

Τα ελληνικά γαλακτοκομεία που εξάγουν φέτα στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των ΗΠΑ αναμένουν ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να μειώσουν αυτές τις εξαγωγές τουλάχιστον στο μισό.

«Φοβάμαι ότι αυτή τη φορά η φέτα δεν θα βρει διέξοδο από τους δασμούς», δήλωσε ο Χρήστος Αποστολόπουλος, επικεφαλής του Συνδέσμου Βιομηχανιών Γάλακτος Ελλάδας. «Πρέπει να βρούμε τρόπο να εκτρέψουμε αυτές τις ποσότητες σε άλλες αγορές».

Παρά τους νέους δασμούς των ΗΠΑ, ο συνεταιρισμός Καλαβρύτων εξακολουθεί να πιστεύει στην επέκτασή του στο εξωτερικό. «Είμαστε αισιόδοξοι πως ό,τι και να γίνει - γιατί πρόκειται για μια πολύ μεγάλη αγορά - θα μπορέσουμε σιγά σιγά να εισέλθουμε», είπε ο Λάτσης.

Πηγή: skai.gr

