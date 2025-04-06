«Βουτιά» 13% σημειώθηκε στην τιμή του πετρελαίου μέσα σε μόλις δύο ημέρες από την ανακοίνωση των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ αντίστοιχα πτωτική τάση δείχνουν και οι τιμές στα καύσιμα, οι οποίες αναμένεται να περάσουν και στην τσέπη του Ελληνα καταναλωτή.

Σύμφωνα με το πρόεδρο βενζινοπωλών Αττικής, Νίκο Παπαγεωργίου, τα στοιχεία εξέπληξαν και τους ίδιους του πρατηριούχους καθώς παραδοσιακά – καθώς πλησιάζουμε προς τον Πάσχα – οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται αντί να μειώνονται.

Μάλιστα τα ελληνικά διυλιστήρια αντέδρασαν άμεσα στους δασμούς Τραμπ και μείωσαν την τιμή των καυσίμων κατά 2 λεπτά το λίτρο.

Ο κος Παπαγεωργίου εκτιμά ότι η πτώση στις τιμές θα παραμείνει και θα έχει και μεγάλη διάρκεια, ενώ θα φανεί και στην «αντλία», περνώντας στους καταναλωτές.

Όπως είπε, μέχρι την Τετάρτη θα υπάρχει μείωση σε όλα τα καύσιμα (βενζίνη και πετρέλαιο, κίνησης και θέρμανσης) έως 5 λεπτά το λίτρο, με προοπτική περεταίρω μείωσης.

Στις μεγάλες πόλεις το πετρέλαιο θέρμανσης θα πλησιάσει το 1.10 το λίτρο, μέση τιμή.

Πτώση και στο φυσικό αέριο – Πώς θα επηρεάσει τις τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα

Εκτός από την πτώση των τιμών του πετρελαίου – που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας – παράλληλα παρατηρείται βαθιά πτώση, 18% μέσα σε δύο ημέρες, και στις τιμές του φυσικού αερίου. Η μεγάλη διαθεσιμότητα που υπάρχει και σε πετρέλαιο και σε φυσικό αέριο στην αγορά, αναμένεται να κρατήσει χαμηλά τις τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα (προς το παρόν. «Το LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριο) είναι το μόνο που η ΕΕ έχει σοβαρή διαπραγματευτική ικανότητα απέναντι στις ΗΠΑ, καθώς εισάγουμε περίπου το 50%. Εάν το αξιοποιήσει σωστά και προσπαθήσει να ανταλλάξει αυτές τις εισαγωγές με άλλες εμπορικές ελαφρύνσεις στους δασμούς, τότε αυτό (οι χαμηλές τιμές στην ενέργεια) θα έχει μια διάρκεια» δήλωσε και ο διεθνής δικηγόρος και επικεφαλής του Διεθνούς Βραχίονα της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών, Ορέστης Ομράν.

