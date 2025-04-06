Η Άγκυρα αντιδρά σκληρά στις δραστηριότητες Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ για το υποθαλάσσιο ηλεκτρικό καλώδιο, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας της Τουρκίας που μίλησαν στην φιλοκυβερνητική εφημερίδα "Τουρκίγε".

«Τέτοια τετελεσμένα γεγονότα σίγουρα δεν θα επιτραπούν», δηλώνουν οι τουρκικές πηγές ασφαλείας. Η εφημερίδα γράφει ότι στο πλαίσιο αυτού του έργου «έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των ερευνητικών σκαφών στα διεθνή ύδατα στα ανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου».

Όπως αναφέρει, οι διπλωματικές πηγές της Τουρκίας ανέφεραν στην Τουρκίγε ότι «αυτές οι δραστηριότητες παραβιάζουν σαφώς το διεθνές δίκαιο και τους βασικούς κανόνες σχετικά με τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες».

«Τα μονομερή βήματα της Ελλάδας ήταν προκλητικά σε συνθήκες όπου τα όρια της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν έχουν ακόμη καθοριστεί με κοινή συναίνεση. Η Άγκυρα έχει δηλώσει στο παρελθόν σε διεθνείς πλατφόρμες ότι τέτοιες δραστηριότητες είναι αντίθετες με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας και τις αρχές της καλής γειτονίας», αναφέρουν οι ίδιες πηγές στην Τουρκίγε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Πηγή: skai.gr

